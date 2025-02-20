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Фестиваль «Кино на службе Отечеству» завершился в Кремле
В Кремлевском дворце завершился III Международный фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Церемония закрытия III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» состоялась в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца.
Фестиваль полностью посвятил программу теме СВО и героям спецоперации. Гостям показали фильм «Река героев» режиссера Константина Александрова, который исследует природу героизма и воспитание мужества. Православный хор инженерных войск исполнил гимн России во славу героев СВО.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко выступил перед гостями и вручил благодарности от президента России. «Документальные фильмы, которые снимают участники фестиваля, картины, которые пишут художники, песни, которые звучат на передовой – это все с риском для жизни, это все под обстрелами. Это делается с открытым сердцем и открытой душой, этот опыт проживается и от сердца к сердцу передается тысячам молодых людей по всей стране. Правда – мощное оружие», – заявил он.
Фестиваль показал картины, которые уже увидело почти полумиллионом зрителей в более чем 50 регионах России. Среди них ленты «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете». Были представлены выставки графических портретов ветеранов СВО и выступления музыкантов, побывавших на передовой.
Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» планирует в 2025 году посетить 25 регионов страны. Это позволит еще большему числу зрителей соприкоснуться с темой героизма и подвига защитников Родины.