Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС

Tекст: Александра Юдина

Сийярто дал интервью газете El Debate, в ходе которого его спросили, как он относится к словам Трампа, который упомянул Испанию как участницу БРИКС, передает ТАСС.

«Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьез все его слова», – подчеркнул Сийярто.

Он также акцентировал внимание на ухудшении венгеро-американских отношений при администрации Джо Байдена, отметив, что они достигли «самой низкой точки за свою историю», выразив надежду, что с возвращением Трампа эти отношения могут перейти в «золотой век».

Министр добавил, что европейские лидеры испытывают разочарование из-за своих прежних заявлений о Трампе, и выразил уверенность, что Трамп помнит все сказанное о нем в прошлом.

Напомним, президент США Дональд Трамп упомянул Испанию среди стран БРИКС в ответ на вопрос о расходах на оборону. Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.