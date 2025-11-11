В «Лидерах России» разрешили участвовать сформировавшиямися командами управленцев

Павел Безручко: Участие в «Лидерах России» стало маркером качества для управленцев

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В России и за границей есть немало потенциальных лидеров и команд, которые пока не решаются на участие в конкурсе. Чтобы сделать этот шаг, стоит задаться вопросом: что вы теряете, если попробуете свои силы, но не победите или не пройдете в следующий этап? Ровным счетом ничего. Зато вы приобретете бесценный опыт работы над масштабным управленческим проектом», – пояснил Павел Безручко, председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России».

«Помимо этого, все участники получают ценную обратную связь, понимание своих слабых и сильных сторон, лакун, над которыми нужно работать, отчеты по тестовому и другим этапам, которые нужны для развития любого руководителя и члена команды. Победители же награждаются ценными призами, главный из которых – участие в «Школе губернаторов», возможность войти в управленческую элиту страны», – детализировал спикер.

Безручко также заметил, что само по себе участие в «Лидерах России» – маркер высоких управленческих навыков и карьерных амбиций руководителя любого уровня. «Это стало брендом и весомым пунктом в резюме сотрудника, которые знают и принимают во внимание все работодатели – органы власти, госкорпорации, коммерческие структуры», – пояснил он.

Что касается нововведений шестого сезона конкурса, то теперь в нем смогут участвовать управленческие команды. «Неважно, есть ли у людей за плечами релевантный опыт, до какого этапа вы дошли в прошлом сезоне. В любом случае, каждый конкурсант проекта не только расширяет свои управленческие качества, но и обретает горизонтальные связи, налаживает межрегиональные и даже международные коммуникации», – продолжил он.

«Кроме того, в новом сезоне «Лидеров России» в состав некоторых команд, вероятно, войдут участники и даже победители предыдущих конкурсов. Но это не даст им преимуществ: задания шестого конкурса не повторяют предыдущие – они совершенно новые, рассчитанные именно на командную работу», – подчеркнул собеседник.

Во вторник в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к старту приема заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», запущенного в 2017 году по распоряжению президента Владимира Путина. Конкурс впервые проходит в новом формате – «Лидеры России. Команда», его участниками станут управленческие команды из пяти человек.

Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, сообщил Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета конкурса.

«За восемь лет существования конкурса «Лидеры России» была создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой в мире не существует. За пять сезонов

на участие в конкурсе «Лидеры России» было подано более миллиона заявок от управленцев из 89 регионов и 150 стран мира. Высокие назначения получили более 650 человек», – отметил он.

«В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. А если управленец не может собрать людей вокруг себя, возникают вопросы к его лидерским способностям», – пояснил Кириенко.

«До сих пор у нас действовало правило, что победители предыдущих сезонов «Лидеров России» в конкурсе участвовать не могут. Сейчас мы это правило снимаем. Победители могут формировать свои команды и приходить на конкурс. Тем более что и главный приз меняется – это обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов», – добавил Кириенко.

Участники могут зарегистрироваться в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды, представляющие федеральные, региональные или муниципальные органы власти, а также муниципалитеты, команды корпораций, представляющие крупные коммерческие или государственные компании и организации, выручка которых за 2024 год составила более 30 млрд рублей, команды, представляющие любые организации и компании, а также команды, сформированные добровольно из управленцев, не привязанных к одной организации.

Со своей стороны, Алексей Комиссаров, ректор президентской академии, председатель правления платформы «Россия – страна возможностей», отметил, что одним из главных результатов конкурса стало сообщество единомышленников, которое «Лидерам России» удалось создать. «Они объединены добрыми делами, идеями помощи детям, участникам специальной военной операции, тем, кто нуждается в поддержке. Я уверен, что запуск командного конкурса преумножит все эти результаты», – сказал он.

Шестой сезон проекта «Лидеры России. Команда» пройдет до лета 2026 года. Результаты заявочной кампании будут объявлены после новогодних праздников. Дистанционный этап и онлайн-тестирования состоятся в январе-феврале следующего года. Онлайн-полуфиналы по категориям пройдут весной – в марте-мае 2026 года. Очные финальные мероприятия состоятся в июне 2026 года в мастерской управления «Сенеж».

«Мы, члены наблюдательного совета, видим, как конкурс меняется, становится лучше, мы реагируем на вызовы, запросы общества и государства. Потрясающая идея оценивать управленцев командами. Как спортсмен скажу, что командные виды спорта совсем по-другому настраивают нас на национальный дух и победу, они транслируют наши интересы, умение быстро реагировать и мобилизоваться», – отметила Светлана Журова, депутат Госдумы.