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    9 января 2025, 09:45 • Новости дня

    СМИ: Канада ответит пошлинами на угрозы Трампа ввести тарифы

    Globe and Mail: Канада ответит пошлинами на угрозы Трампа ввести тарифы

    Tекст: Александра Юдина

    Канада прорабатывает введение пошлин на импорт ряда американских товаров, включая апельсиновый сок и стальную продукцию, в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа обложить все канадские товары тарифами в 25%, пишет газета The Globe and Mail.

    Канада рассматривает введение пошлин на товары из США в ответ на угрозы Трампа. Планируется обложить пошлинами апельсиновый сок, керамические изделия и стальную продукцию, передает ТАСС.

    По словам анонимного представителя канадского правительства, список товаров для введения пошлин не окончательный и подлежит уточнению. В него могут добавить цветы и изделия из стекла и пластмассы. Канадские власти отбирают товары, чтобы минимизировать последствия для своих потребителей и нанести экономический урон США.

    Газета отмечает, что выбор товаров для пошлин связан с политикой. Например, апельсиновый сок производится в штате Флорида, где находится резиденция Трампа и проживают члены Конгресса от Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет заявляла, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Трамп сообщил о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Помимо Гренландии, Трамп затронул тему Панамского канала, отказавшись обещать не использовать военную силу для установления контроля над ним. Он отметил, что США ведут переговоры с властями Панамы о возвращении канала под американский контроль, упрекнув их в несоблюдении условий американско-панамского соглашения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    6 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. В своем заявлении в соцсети TRUTH Social Трамп отметил, что многие жители Канады поддерживают эту идею и что это решение помогло бы устранить торговые барьеры между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что текущие торговые дефициты и субсидии, поддерживающие канадскую экономику, недопустимы для США. Он также выразил мнение, что именно понимание этих экономических реалий стало причиной отставки Трюдо.

    Кроме того, Трамп добавил, что объединение двух стран снизило бы налоги и обеспечило Канаде полную безопасность от внешних угроз, таких как российские и китайские корабли. В завершение своего обращения он заявил: «Вместе мы были бы великой нацией!».

    Напомним, в понедельник Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.

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    6 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

    Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

    В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

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    7 января 2025, 09:56 • Новости дня
    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев

    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев до инаугурации

    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, пишет Reuters.

    Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, передает ТАСС.

    По данным агентства, первый визит представителя администрации Трампа в Киев должен был состояться в начале января. Команда Келлога также планировала поездки в другие европейские столицы, включая Рим и Париж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог сообщал, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    8 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

    Трамп заявил о поддержке канадцев объединить их страну с США на карте

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство, утверждая, что многие канадцы поддерживают эту идею.

    Американский политик Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, эта карта сопровождается утверждением Трампа о якобы поддержке канадцев в вопросе присоединения к США в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он заявил, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Трюдо отметил, что сотрудничество между двумя странами является прагматичным и выгодным для обоих государств. Он добавил, что нет никаких оснований для изменения текущего статуса, и подчеркнул, что Канада не рассматривает возможность стать частью Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Журналистка The Daily Telegraph Поппи Коберн предложила Великобритании стать 51-м штатом США из-за ущербной экономической политики премьер-министра Кира Стармера.

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    6 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что победа Дональда Трампа на выборах предотвратила потерю цивилизации.

    Маск в своих соцсетях сделал заявление о значении победы Дональда Трампа на выборах президента США, передает РИА «Новости».

    Предприниматель подчеркнул в своем заявлении, что победа Трампа, по его мнению, имела критическое значение для сохранения цивилизации.

    Ранее Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене.

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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    7 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать Мексиканский залив

    Трамп заявил о планах переименования Мексиканского залива в «Залив Америки»

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки», подчеркнув, что это станет частью новой политики его администрации.

    Как сообщает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп заявил о своих планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, Трамп отметил, что переименование будет частью новой политики его администрации.

    «Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на 'Залив Америки'. Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя», – заявил он.

    Трамп не уточнил сроков принятия решения, однако заверил, что официальное заявление последует в ближайшем будущем. Подобная инициатива может вызвать споры как в самой Америке, так и за ее пределами, учитывая историческое наименование и геополитические интересы региона.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.

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    7 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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    8 января 2025, 01:21 • Новости дня
    Пентагон: Приход Трампа не изменит военную помощь Украине

    Пентагон заявил, что смена власти в США не повлияет на военную помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, заявил Пентагон.

    Представитель Пентагона уверил, что приход администрации Дональда Трампа не скажется на работе международной группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. На брифинге во вторник представитель отметил уверенность в европейских обязательствах и миссии, подчеркнув высокую степень доверия в возможностях и опыте европейских стран в этой сфере, сообщает ТАСС.

    Также представитель Пентагона выразил уверенность, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Украины будет продолжена. Он отметил, что деятельность по улучшению военной поддержки Украине продлится «в том или ином виде».

    Девятое января в Германии пройдет 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн. На встрече будет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Это заседание станет очередным шагом в усилении сотрудничества стран в военной поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    6 января 2025, 21:58 • Новости дня
    Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в США, набрав 312 голосов выборщиков и 77,3 млн голосов, что было официально объявлено на объединенной сессии Конгресса.

    Конгресс США официально утвердил Трампа победителем президентских выборов, состоявшихся 5 ноября. По итогам выборов Трамп набрал 312 голосов выборщиков, что значительно превышает необходимый минимум в 270 голосов. Также он получил поддержку 77,3 млн избирателей, передает РИА «Новости».

    Проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, выступая в роли действующего вице-президента и главы Сената, объявила о победе Трампа. Таким образом, 20 января Трамп вступит в должность президента, становясь 45-м и одновременно 47-м президентом Соединенных Штатов.

    Напомним, что в понедельник началась формальная процедура подсчета и сертификации результатов президентских выборов. Процесс трансляции вел телеканал C-Span, в рамках которого была подтверждена победа республиканского кандидата. Эти выборы стали шестидесятыми в истории США.

    Ранее Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

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    8 января 2025, 14:25 • Новости дня
    Франция ответила на слова Трампа о контроле над Гренландией

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявление избранного президента Дональда Трампа о контроле над Гренландией, подчеркнув, что Евросоюз не позволит нападения на свои границы.

    По его словам, Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы, передает РИА «Новости».

    Барро подчеркнул, что ЕС остается сильным континентом, необходимо продолжать усилия для его укрепления.

    Министр также прокомментировал возможность завоевания Гренландии США. На вопрос, будут ли США завоевывать Гренландию, он ответил отрицательно, но добавил, что мир вошел в эпоху, в которой возвращается закон сильнейшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира». Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала воздержаться от комментариев по заявлениям Трампа о Канаде и Гренландии до его официального вступления в должность.

    Подавляющее большинство датчан, девять из десяти, выступают против идеи передачи Гренландии США, они высказывали мнение после заявления Дональда Трампа о желании контролировать стратегически важный остров.

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