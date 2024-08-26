Кучерена: Предъявленные во Франции Дурову обвинения не будут иметь никакой перспективы

Адвокат Кучерена оценил перспективы освобождения Дурова во Франции

Tекст: Татьяна Косолапова

«Парадоксальность этой нелицеприятной истории связана с тем, что никто, по крайней мере власти Франциии, не раскрывают, что же все-таки на самом деле произошло. Мы только знаем, что Павел является разработчиком программы Telegram и что ему якобы пытаются вменить совершение неких преступлений, поскольку разработанным им приложением пользуются люди, имеющие преступные замыслы. Для меня как для правоведа это звучит немножко абсурдно», – говорит Кучерена.



Он объясняет, что такие обвинения выглядят столь же абсурдно, как если бы создателей доллара или евро посадили в тюрьму за то, что их изобретением пользуются торговцы оружием и ведется оплата проституции. «Павел неоднократно говорил, что прежде всего исходит из того, что мы все свободны и вправе выражать свои мысли. А уж если кто-то использует это для нарушения закона, то для этого есть правоохранительные органы», – рассуждает эксперт.

По словам собеседника, вне зависимости от того, был ли арест проведен в политических целях, например, по приказу Вашингтона, или нет, в любом случае власти должны немедленно разъяснить мотивы. Тем более, что речь идет о человеке, который известен во всем мире. Кучерена отмечает, что сейчас будет много спекуляций на эту тему, но важно в первую очередь дождаться разъяснений, которые даст французская сторона.

«Если же ему все-таки предъявят обвинение как разработчику программы и попытаются привлечь к ответственности, то я думаю, это не будет иметь никакой перспективы, потому что он не является соучастником. Он айтишник, который разработал платформу и дал возможность нам на этой платформе обмениваться мнениями, передавать какую-то информацию. А вот власти, если видят, что нарушаются права человека, совершаются какие-то преступления, должны вводить ограничения на законодательном уровне», – считает Кучерена.

По его мнению, если власти Франции не хотят или не могут регулировать опасные Telegram-каналы, то они, по словам адвоката, имеют право принять закон, запрещающий данное приложение. В таком случае не возникнет никаких вопросов – это будет принципиальная позиция страны, которая пойдет на этот шаг.

Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что французские власти, скорее всего, не имеют никаких доказательств вины Дурова, а поэтому постараются взять его на испуг.

Напомним, Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Уточняется, что в страну предприниматель прибыл несмотря на то, что значился в списке разыскиваемых Францией лиц. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о задержании Дурова. По его словам, оно не имеет под собой политической подоплеки.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие мотивы были у властей Франции по задержанию Дурова.