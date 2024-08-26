Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Кучерена: Предъявленные во Франции Дурову обвинения не будут иметь никакой перспективы
Адвокат Кучерена оценил перспективы освобождения Дурова во Франции
Предъявленные Дурову во Франции обвинения выглядят столь же абсурдно, как если бы создателей доллара или евро посадили в тюрьму за то, что их изобретением пользуются торговцы оружием и ведется оплата проституции, заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя задержание предпринимателя Павла Дурова во Франции.
«Парадоксальность этой нелицеприятной истории связана с тем, что никто, по крайней мере власти Франциии, не раскрывают, что же все-таки на самом деле произошло. Мы только знаем, что Павел является разработчиком программы Telegram и что ему якобы пытаются вменить совершение неких преступлений, поскольку разработанным им приложением пользуются люди, имеющие преступные замыслы. Для меня как для правоведа это звучит немножко абсурдно», – говорит Кучерена.
Он объясняет, что такие обвинения выглядят столь же абсурдно, как если бы создателей доллара или евро посадили в тюрьму за то, что их изобретением пользуются торговцы оружием и ведется оплата проституции. «Павел неоднократно говорил, что прежде всего исходит из того, что мы все свободны и вправе выражать свои мысли. А уж если кто-то использует это для нарушения закона, то для этого есть правоохранительные органы», – рассуждает эксперт.
По словам собеседника, вне зависимости от того, был ли арест проведен в политических целях, например, по приказу Вашингтона, или нет, в любом случае власти должны немедленно разъяснить мотивы. Тем более, что речь идет о человеке, который известен во всем мире. Кучерена отмечает, что сейчас будет много спекуляций на эту тему, но важно в первую очередь дождаться разъяснений, которые даст французская сторона.
«Если же ему все-таки предъявят обвинение как разработчику программы и попытаются привлечь к ответственности, то я думаю, это не будет иметь никакой перспективы, потому что он не является соучастником. Он айтишник, который разработал платформу и дал возможность нам на этой платформе обмениваться мнениями, передавать какую-то информацию. А вот власти, если видят, что нарушаются права человека, совершаются какие-то преступления, должны вводить ограничения на законодательном уровне», – считает Кучерена.
По его мнению, если власти Франции не хотят или не могут регулировать опасные Telegram-каналы, то они, по словам адвоката, имеют право принять закон, запрещающий данное приложение. В таком случае не возникнет никаких вопросов – это будет принципиальная позиция страны, которая пойдет на этот шаг.
Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что французские власти, скорее всего, не имеют никаких доказательств вины Дурова, а поэтому постараются взять его на испуг.
Напомним, Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Уточняется, что в страну предприниматель прибыл несмотря на то, что значился в списке разыскиваемых Францией лиц. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о задержании Дурова. По его словам, оно не имеет под собой политической подоплеки.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие мотивы были у властей Франции по задержанию Дурова.