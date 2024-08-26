Добровинский: Власти Франции против Дурова действуют на испуг

Адвокат Добровинский: Если Дуров не испугается властей Франции, престиж Telegram взлетит до небес

Tекст: Татьяна Косолапова

Задержанному во Франции основателю и гендиректору Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей. Такое решение, как сообщается, приняли «судебные власти» страны. При этом мужчине до сих пор не предъявлены обвинения.



«Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним. Если бы у французов было решение суда, а телеграм-канал (ТГК) на него не реагировал и то только на территории Франции – у французов был бы еще шанс. Но у них есть лишь подозрения, что у него там где-то что-то пишет не то, что им нравится», – говорит Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что французские власти, в действительности, поскольку не имеют каких-либо доказательств причастности Дурова к ряду массовых преступлений, будут пробовать воздействовать на него посредством страха. «А так они, заманив его, – я уверен, что это так – пробуют действовать на испуг», – считает собеседник.

«И еще: если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой республики – акции и престиж Telegram взлетят до небес», – заключил Добровинский.

Напомним, Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он «прилетел поужинать» на частном самолете. Уточняется, что в страну предприниматель прибыл несмотря на то, что значился в списке разыскиваемых Францией лиц. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие мотивы были у властей Франции по задержанию Дурова.