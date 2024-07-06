Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области

Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS

Tекст: Александра Юдина

По информации экспертов, боеприпас представляет собой шарообразный элемент зеленого цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над землей. За счет вращения, вызванного набегающим потоком воздуха, происходит поворот двигателя внутри суббоеприпаса, позиционируя капсюль-детонатор перед ударником. При соприкосновении с землей происходит взрыв.

Выяснилось, что суббоеприпас состоит из штампованной облицовки, корпуса из вольфрамового сплава с насечками, а также внутренней и внешней оболочки, соединенных точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и взрыватель.

«Вольфрамовые осколки при взрыве развивают высокую скорость. Радиус их разлета составляет 20 метров, но некоторые осколки могут пробить металлическую дверь даже на расстоянии 50 метров. Площадь поражения составляет 400 на 400 метров, а суббоеприпасы падают с интервалом около пяти метров друг от друга», – сообщил он.

Эксперт отметил, что в случае штатного раскрытия кассеты, но несрабатывания боеприпаса, он остается на взводе и представляет опасность. При обнаружении такого элемента необходимо соблюдать осторожность.

Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.