Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества

Грузия назвала своего «единственного друга»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телевидению Аджарии он сказал, что «Европа очень нерелевантно поступает с Грузией в последние два года, и это все очень далеко от европейских ценностей».

В частности, по его словам, в Грузии «тайно финансируют политические партии и радикальные группы, происходит вмешательство в политические процессы».

«Евросоюз много чего должен исправить по отношению к Грузии, в том числе в плане прозрачности», – заявил Шалва Папуашвили.

«Это не по-европейски, когда стимулируешь в стране такое поведение, которое может привести к хаосу, иметь катастрофические последствия», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, «в действительности единственный друг Грузии – это собственный народ».

Накануне председатель парламента Грузии обвинил Евросоюз в частичном финансировании радикализации и террора в его стране из-за непрозрачности денежных потоков для неправительственных организаций.