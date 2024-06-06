Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества
Россия оказалась в лидерах по масштабам потерь от телефонного мошенничества
На Петербургском международном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия является мировым лидером по уровню ущерба от телефонного мошенничества.
«К сожалению, наша страна занимает лидирующую позицию... по масштабам бедствия от телефонного мошенничества», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Кузнецова, за последние девять лет эта проблема приобрела огромные масштабы, превратившись в целую отрасль с миллиардными оборотами. Число жертв телефонных аферистов исчисляется миллионами.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.