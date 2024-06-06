Минфин, ЦБ и РСПП решили повысить финансовую грамотность сотрудников предприятий

«Развитие финансовой культуры касается всех возрастов, мы много лет работаем в этом направлении. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным. Рассчитываем на системную работу с работодателями. Чем более финансово подкованными будут сотрудники, тем выше будет уровень производительности труда, успешность предприятий, общий уровень финансовой культуры и доходы граждан», – отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Это направление важно не только для государства, но и бизнеса, что доказал опрос работодателей на портале «Моифинансы.рф», проведенный министерством и «Российской газетой» в преддверии ПМЭФ.

Видят взаимосвязь между финансовой грамотностью и производительностью труда почти 86% опрошенных. Рассматривают финграмотность как инструмент решения бизнес-задач 62% работодателей. Планируют развивать программы финансового просвещения у себя в компаниях 75% опрошенных.