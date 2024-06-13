Выставка «Русский Стиль: Сталь» открылась в Донецке

Tекст: Дарья Григоренко

Выставка приурочена ко Дню России и Дню Вознесения Господня. В работах художников отражается любовь к Родине, вера в Бога и мужество защитников Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как указала заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина, уникальность выставки не только в том, что сталь стала материалом для творчества, но и в том, что она олицетворяет крепость тех людей, которые готовы встать на защиту Родины и ее нравственных ценностей.

Основатель проекта «Русский Стиль» Антон Беликов, который сейчас находится на передовой в составе ВС России, рассказал, что рад видеть, как в Донецк возвращается мирная жизнь: «Важно то, что этот город возвращается к нормальной жизни – ради этого все. Я очень рад, что Донецк возвращает себе статус столичного города с культурной жизнью».

В создании выставки приняли участие художники разных направлений, от академиков до студентов. Художник, куратор проекта «Русский Стиль: Сталь» Светлана Чепрова отметила, что проект «Русский стиль: Сталь» действительно через искусство объединяет и трогает сердца людей. «Сегодня наши сердца именно здесь – на Донбассе», – добавила она.