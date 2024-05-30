Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.0 комментариев
Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы
Президент России Владимир Путин поддержал идею установки на Поклонной горе в Москве памятника из переплавленных советских монет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
О проекте российскому лидеру рассказал белорусский паралимпиец Алексей Талай во время неформальной беседы после церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС.
«В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян», – сообщил Талай. По его словам, монеты собирались не только в Белоруссии и России, но и в США, Европе, Израиле. В проекте уже принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко, добавил Талай, отметив, что надеется получить монету и от президента России.
«Хорошая идея, вам спасибо за предложение», – ответил Путин.
Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» был запущен несколько лет назад. Аналогичный монумент есть в Минске, его установили в 2022 году. Памятник изготовлен из монет, переданных 130 тыс. семей Белоруссии и России. Еще один такой же монумент будет установлен в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Для памятника на Поклонной горе организаторы проекта рассчитывают получить монеты от 5 млн семей.