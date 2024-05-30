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    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    30 мая 2024, 19:33 • Новости дня

    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
    @ Каленский В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею установки на Поклонной горе в Москве памятника из переплавленных советских монет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    О проекте российскому лидеру рассказал белорусский паралимпиец Алексей Талай во время неформальной беседы после церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС.

    «В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян», – сообщил Талай. По его словам, монеты собирались не только в Белоруссии и России, но и в США, Европе, Израиле. В проекте уже принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко, добавил Талай, отметив, что надеется получить монету и от президента России.

    «Хорошая идея, вам спасибо за предложение», – ответил Путин.

    Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» был запущен несколько лет назад. Аналогичный монумент есть в Минске, его установили в 2022 году. Памятник изготовлен из монет, переданных 130 тыс. семей Белоруссии и России. Еще один такой же монумент будет установлен в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Для памятника на Поклонной горе организаторы проекта рассчитывают получить монеты от 5 млн семей.

    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    30 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле наградил столетнего ветерана, участника Великой Отечественной войны, дагестанца Ибрагим-Пашу Садыкова, которому ранее было присвоено звание Героя России.

    Садыков был призван на службу в октябре 1941 года в возрасте 18 лет и направлен в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград, передает ТАСС. В 15 км от города он три месяца оборонял от фашистов безымянный разъезд.

    Ветеран принимал участие в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, в Сталинградской и Курской битвах.

    Выступая на церемонии вручения госнаград, Садыков рассказал, что писал письмо главе Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. «Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой. Я написал письмо министру обороны России, я с 1941 по 1945 год на фронтах был, попросил направить меня на Украину на войну защищать Россию», – сказал ветеран.

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    30 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    Вертолеты сбросили 200 тонн воды для тушения пожара на востоке Москвы

    Tекст: Александра Юдина

    Вертолеты сбросили 200 тонн воды для тушения пожара на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

    Отмечается, что к тушению пожара в производственно-складском здании привлекли два вертолета с водосливными устройствами, они уже выполнили 32 слива и сбросили 200 тонн воды, передает ТАСС.

    Напомним, на востоке Москвы горит производственно-складское здание, внутри которого находятся легко воспламеняющиеся жидкости.

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    30 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин наградил Героев России
    Путин наградил Героев России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля.

    Звание Героя России получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий, передает ТАСС.

    Этого звания также удостоен столетний ветеран, участник Великой Отечественной войны, дагестанец Ибрагим-Паша Садыков.

    Героями России и обладателями почетного звания «Летчик-космонавт РФ» стали космонавты – испытатели отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтом им. Гагарина Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор – космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

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    30 мая 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».

    Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

    Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

    Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

    Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.

    Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.

    На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.

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    30 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    На востоке Москвы обрушилось горящее здание
    На востоке Москвы обрушилось горящее здание
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве обрушилось горящее производственно-складское здание, пожар потушен на площади 1,5 тыс. кв. метров, сообщают оперативные службы.

    Известно, что площадь пожара в здании на шоссе Энтузиастов в Москве достигала 2,5 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены почти 200 человек и 64 единицы техники, в том числе два вертолета Московского авиационного центра, передает ТАСС.

    Отмечается, что открытое горение на пожаре ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

    Напомним, на востоке Москвы загорелось производственно-складское здание, внутри которого находятся легко воспламеняющиеся жидкости. Вертолеты сбросили 200 тонн воды для тушения пожара на востоке Москвы.

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    30 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», – сказал он на встрече с семьями – обладателями ордена «Родительская слава», передает РИА «Новости».

    Путин выразил уверенность, что ситуация в Донбассе и Новороссии стабилизируется и все проблемы будут решены.

    «У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы – с паспортами, как вы рассказали», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания.

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    30 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В жизни нет ничего важнее любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, пожаловалась, что редко видится со своим мужем Андреем.

    «Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни и детей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Путин заявил также, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении.

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    30 мая 2024, 06:11 • Новости дня
    На востоке Москвы загорелся склад

    На востоке Москвы загорелся склад с легко воспламеняющимися веществами

    Tекст: Денис Тельманов

    На востоке Москвы горит производственно-складское здание, внутри которого находятся легко воспламеняющиеся жидкости. Об этом сообщает МЧС России.

    Площадь пожара превысила 4 тыс. кв. метров. К тушению привлечены более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32, передает ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания – внутри находятся емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

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    30 мая 2024, 08:49 • Новости дня
    Мужчина устроил поножовщину на севере Москвы из-за ревности

    Прокуратура: Мужчина устроил поножовщину на севере Москвы из-за ревности

    Tекст: Александра Юдина

    Мужчина ранил полицейского и сотрудницу магазина на севере Москвы из-за того, что застал экс-возлюбленную с другим, сообщает столичная прокуратура.

    В Telegram-канале прокуратуры указано, что злоумышленник 1998 года рождения пришел в квартиру к своей экс-возлюбленной и застал ее с другим, после чего он нанес мужчине 1995 года рождения удары ножом, от которых пострадавший скончался.

    Позднее уже на улице мужчина нанес телесные повреждения бывшей девушке. Затем, увидев правоохранителей, он забежал в магазин, где напал на женщину-продавца.

    Против мужчины возбуждено уголовное дело.

    В апреле в столице мужчина попытался убить бывшую супругу в примерочной одного из торговых центров, у женщины зафиксировали множество ножевых ранений.

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    30 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа многодетных семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, сообщил президент Владимир Путин на встрече в формате видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «За последние годы <…> количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%: сейчас таких семей уже более 2 млн», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что все решения российского руководства строятся вокруг семей с детьми.

    «Именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения, причем в самых разных областях: в сферах образования, здравоохранения, да и в экономике, в развитии жилищных программ. В целом в обновлении наших городов, сел и поселков. Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку», – заключил президент.

    Также Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России.

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    30 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям, американского актера Стивена Сигала наградили орденом Дружбы, его вручил президент Владимир Путин.

    Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, кроме актера орденом Дружбы награждены токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

    Ранее европейская пресса сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала.

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    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

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    30 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Кадыров запустил конкурс на миллион рублей

    Кадыров предложил миллион рублей тому, кто угадает, что сказал ему Путин на видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил в своем Telegram-канал конкурс на 1 млн рублей. Приз получит тот, кто угадает, что сказали ему президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео.

    Ответ, согласно условию Кадырова, должен быть максимально развернутым, передает Ura.ru.

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    30 мая 2024, 14:01 • Новости дня
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении. За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас таких семей уже более 2 миллионов», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, заверил Путин. «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего», – сказал президент.

    В беседе с президентом, приуроченной к предстоящему 1 июня Дню защиты детей, принимают участие родители, награжденные орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», а также их дети. На связи из ДНР – мать-героиня Ирина Волга с мужем Олегом, у которых десять детей. Семья проживает в Петровском районе Донецка, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Одна из дочерей Ирины в прошлом году получила ранение.

    В семье матери-героини Ольги Кравцовой и ее мужа Евгения из Соснового Бора (Ленинградская область) – 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась и поженилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала в Ленобласть.

    Среди других участников беседы – семья Андрея и Анастасии Семашкиных с Камчатки, у них девять детей. Из Томской области – чета Рахматуллы и Галины Рахимовых, тоже воспитывающих девять детей. На связи из Тюмени – семья Андрея и Натальи Якуниных, у которых восемь детей. Из Чечни – Хусейн и Таисия Халиковы, они воспитали семерых детей (все уже выросли).

    В семье матери-героини Елены Солодовниковой и ее мужа Владимира из Усть-Лабинска (Краснодарский край) – 11 мальчиков, часть из них уже совершеннолетние. У одного из сыновей недавно родился третий ребенок, так что он стал многодетным отцом.

    У четы Сергея и Ольги Шишовых из Новочебоксарска (Чувашия) – девять детей, а у матери-героини Ирины Абакумовой и ее мужа Александра из Москвы – 10 детей, от 1991 до 2014 годов рождения.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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