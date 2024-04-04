Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
В Грузии опровергли информацию о нападении на супругу дипломата США
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опровергла информацию издания The Insider (признано в России иноагентом) о том, что в 2021 году в Тбилиси сотрудник главного управления Генштаба ВС России якобы атаковал секретным оружием супругу дипломата посольства США.
Как подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, эта информация представляет собой «грязную ложь» в особенности с учетом того факта, что не проводилось расследование, а также сами США заявили, что не выдвигают подобного обвинения, передает ТАСС.
Напомним, как пишет The Insider, инцидент произошел неподалеку от посольства США в Тбилиси в октябре 2021 года. Супруга дипломата якобы почувствовала головную боль от звуковой волны, после чего она увидела во дворе некоего мужчину, который будто являлся сотрудником российской внешней разведки.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская разведка не считает, что за предполагаемыми случаями «гаванского синдрома» у госслужащих США стоит Россия.