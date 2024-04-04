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    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 22:01 • Новости дня
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская разведка заранее не знала, что террористы планировали напасть именно на «Крокус Сити Холл», заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированные источники.

    Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

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    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    3 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по французским солдатам в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят ВС России в зоне СВО, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что российские военные могут атаковать французские войска в случае их отправки на Украину, передает Ura.ru.

    Отмечается, что Макрон заверил западных представителей в том, что поддержка военного альянса ему не понадобится.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

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    3 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее

    Авиаэксперт Гусаров: Увеличение прямых рейсов и развитие авиахабов позволило сократить число транзитных перелетов через Москву

    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия активно модернизирует аэропорты по всей стране и развивает авиастроение. Это позволит пассажирам летать быстрее и дешевле, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В среду Мишустин в рамках отчета перед Госдумой о результатах деятельности правительства рассказал о развитии авиационной отрасли страны.

    «Мишустин в своем отчете затронул очень важную проблему развития прямых региональных перелетов. Раньше даже рейсы в соседние регионы могли осуществляться через Москву. Это существенно увеличивало время нахождения в пути, а также затраты на перелет. Кроме того, это загружало столичные аэропорты», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    По его словам, сейчас долю транзитных перелетов через Москву удалось сократить: «Теперь около 53% всех авиарейсов идут без пересадки в столице. Достигнуто это было не только за счет развития прямых маршрутов, но и благодаря созданию новых транспортных хабов. Таковыми стали, например, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток».

    Гусаров отметил, что в своем выступлении Мишустин рассказал о планах реконструкции аэропортов страны. «Эта программа действует достаточно долго, что позволило обновить значительную часть крупных и средних воздушных гаваней. Подобное стало возможным за счет тесного взаимодействия федерального руководства, региональных властей, а также бизнеса», – отметил он.

    «Кроме того, руководство страны стремится развивать региональную авиацию – расширяется выпуск самолетов для таких перевозок. В целом авиастроение в России в последнее время ускорило рост, в основном за счет уже существующих моделей. Тем не менее следует ожидать, что в обозримой перспективе пустят в серию и новые разработки», – подчеркнул Гусаров.

    Эксперт особо отметил планируемое увеличение выпуска гражданских вертолетов. «Это достаточно гибкая отрасль, которая позволяет адаптировать производство под нужды государства и частных компаний. Речь идет о создании в будущем году на 30% машин больше. Это значит, что промышленность способна удовлетворить потребности рынка», – резюмировал собеседник.

    В Госдуме в среду, 3 апреля, прошел ежегодный отчет правительства РФ. Его представил председатель правительства Михаил Мишустин. Во время отчета премьер-министр подчеркнул, что «России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой». «В прошлом году реконструированы взлетно-посадочные полосы на аэродромах девяти городов», – отметил он. Также, по его словам, правительство направит 250 млрд рублей на обновление еще не менее 75 аэропортов страны.

    Председатель правительства заявил, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. Поэтому доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году возросла и составила около 53%. Кроме того, он заявил, что объем промышленного производства в сфере авиастроения увеличился практически на пятую часть.

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    4 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара

    Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Материалы отделки стен зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами, считают в правоохранительных органах.

    «По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сообщил представитель силовиков ТАСС.

    Он добавил, что кроме высокой горючести материалы обладали высокой токсичностью при горении и выделяли большое количество ядовитого дыма.

    В правоохранительных органах уточнили, что сейчас изучают и анализируют информацию, документы и сертификаты соответствия на использованные в отделке концертного зала материалы.

    По словам очевидцев, после поджога террористами огонь почти моментально распространился практически на всю стену зала.

    Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

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    3 апреля 2024, 18:13 • Новости дня
    Академик РАН оценил заявления Мишустина о росте продолжительности жизни в России

    Академик РАН Бойцов рассказал, почему в России удалось достичь рекордной продолжительности жизни

    Академик РАН оценил заявления Мишустина о росте продолжительности жизни в России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордные значения продолжительности жизни стали результатом системных мер. Среди них – формирование тренда на здоровый образ жизни, совершенствование диспансеризации, а также повышение доступности лекарств, сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Сергей Бойцов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте продолжительности жизни в России до 73,5 лет.

    «Рост продолжительности жизни наблюдается с конца первого десятилетия XXI века. Мы фиксировали почти ежегодный прирост, исключением разве что стал период пандемии», – отметил Сергей Бойцов, директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. Чазова, академик РАН.

    По его мнению, рекордные значения стали результатом системных мер. «Прежде всего – это формирование тренда на здоровый образ жизни. Существенно уменьшилось потребление алкоголя, табака, одновременно с этим повысился интерес населения к физической активности, – указал собеседник. – Во-вторых, удалось снизить детскую смертность. Если в 2000 году этот показатель был 15,3 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), то в прошлом году – 4,2 промилле». Бойцов объясняет: детская смертность также влияет на показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).

    «В-третьих, была усовершенствована диспансеризация. Она проходит в несколько этапов – это диагностический скрининг, обследование, диспансерное наблюдение. Одними из самых частых причин смерти в России являются болезни кровообращения и онкозаболевания. Благодаря диспансеризации удается обнаружить эти и другие заболевания на ранних стадиях», – подчеркнул академик РАН. В качестве четвертой причины роста уровня продолжительности жизни спикер назвал активное развитие специализированного лечения. Бойцов напомнил слова Мишустина о том, что операции в рамках оказания высокотехнологичной помощи в 2023 году были проведены для 1,5 млн человек.

    «Нельзя не сказать и о повышении доступности лекарственного обеспечения. Например, лица, которые перенесли инфаркт, инсульт, вмешательство на коронарных артериях, а также лечение нарушения сердечного ритма, получают бесплатно лекарственные препараты. С 2020 года такую помощь получили более 2 млн человек», – отметил собеседник. Академик РАН также напомнил о федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

    «За пять лет были переоснащены более 600 сосудистых центров, среди них – и региональные сосудистые центры, и первичные сосудистые отделения. Это способствовало снижению летальности при инфаркте миокарда, при инсульте», – подчеркнул собеседник. «Все это формирует задел на дальнейшее снижение смертности и увеличение общей продолжительности жизни», – заключил Бойцов.

    Уровень продолжительности жизни в России по итогам 2023 года превысил допандемийные значения и составил почти 73,5 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства. По его словам, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Премьер добавил, что необходим дальнейший рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

    Также глава правительства сообщил, что каждый второй россиянин в прошлом году прошел профилактический осмотр. Мишустин отметил, что в 2020-м это сделал лишь каждый четвертый (около 39 млн человек). По его словам, в стране программы диспансеризации были расширены, чтобы граждане могли бесплатно проверить свое здоровье.

    Мишустин сравнил и показатели получения россиянами высокотехнологичной помощи. Он уточнил, что в 2023 году в ее рамках были проведены операции для 1,5 млн человек. Показатель вырос на 12% в сравнении с 2022-м. Он обратил внимание на то, что «это не просто цифры, это спасенные жизни». «Систему здравоохранения выстраиваем так, чтобы человек мог получить квалифицированное и необходимое лечение в любом уголке России. Бесплатно, по полису ОМС», – акцентировал премьер.

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    3 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был хорошо организован и сопровождался заранее срежиссированным освещением в западных СМИ.

    Он также назвал неадекватной реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил в теракте российские власти, передает ТАСС.

    Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС, отметил, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на своей территории и использует их в своих целях.

    Он подчеркнул, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США.

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    3 апреля 2024, 23:48 • Новости дня
    В Петербурге загорелась яхта на стоянке у моста Александра Невского

    В центре Петербурга загорелась яхта на стоянке у моста Александра Невского

    Tекст: Денис Тельманов

    В капитанской каюте на яхте, находящейся на зимней стоянке у моста Александра Невского в центре Петербурга произошел пожар, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием судна Laimarita, находящегося на зимнем отстое у моста Александра Невского… В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

    Отмечается, что на яхте длиной 28,5 метров, шириной 4,4 метра, пассажировместимостью 14 человек происходило горение в каюте капитана на площади 5 квадратных метров.

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    3 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    В МИД провоз взрывчатки в иконах назвали логикой душевнобольных

    Tекст: Александра Юдина

    Попытка провезти взрывчатку в иконах с Украины, основанная на логике душевнобольных, не требует комментариев, поделилась мнением спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, лучше не комментировать «действия душевнобольных», чтобы  «этим не заразиться», передает ТАСС.

    Захарова добавила, что логика экстремистов и террористов должна объясняться врачами, которые специализируются на данном заболевании.

    Ранее ФСБ сообщила, что на территорию России с Украины попытались ввезти взрывчатку, спрятанную в партии православных икон и церковной утвари. Груз везли через страны Европейского союза.

    В Кремле подчеркнули, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.

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    3 апреля 2024, 13:17 • Новости дня
    Защита Исломова заявила, что он «не знал» о подготовке теракта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов якобы не знал о подготовке нападения, заявила его адвокат Залина Есенова.

    Исломов заявляет, что не признает свою вину, он утверждает, что не знал о подготовке исполнителями теракта этой атаки, сказала Есенова ТАСС.

    От других комментариев она отказалась.

    Напомним, Исроил Исломов подавал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу. Другой обвиняемый Аминчон Исломов также подал апелляцию на свой арест, то же самое сделал Диловар Исломов.

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