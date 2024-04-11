  • Новость часаНанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    Уничтожена крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС
    На Украине принят закон об ужесточении мобилизации
    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана по Израилю
    Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    6 комментариев
    11 апреля 2024, 11:17 • Новости дня

    В Норвегии потребовали увеличить продолжительность суток

    Politico: Мэр норвежского города Вадсе попросила ЕК о 26-часовом дне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр расположенного неподалеку от российской границы норвежского города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, пишет Politico.

    По данным издания, план мэра Венче Педерсен направлен на увеличение количества времени, проводимого с семьей, а также привлечение новых жителей, передает РИА «Новости».

    Как рассказала Педерсен, находящийся за Полярным кругом регион пытается привлечь людей, а демонстрация уникальных ценностей поможет изменить ситуацию.

    Она добавила, что жители региона довольны тем, что у них есть больше времени на общение с друзьями и родными.

    Как как надеется Педерсен, увеличение продолжительности суток вдохновит больше людей на переезд в отдаленный регион. Она добавила также, что в свете конфликта на Украине увеличение числа жителей «важнее, чем когда-либо».

    10 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    Участника группового секса на пляже в Сочи депортируют из России
    Участника группового секса на пляже в Сочи депортируют из России
    @ Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лазаревский районный суд Сочи назначил наказание в виде административного ареста двум мужчинам, занявшимся публичным сексом с женщиной на пляже в поселке Дагомыс.

    Мужчины признаны виновными в мелком хулиганстве, по решению суда они проведут под арестом 10 суток, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

    Кроме того, один из нарушителей, приехавший из Армении, по отбытии наказания будет выдворен из России. Личность их спутницы пока не установлена.

    Как пишет «Российская газета», двое мужчин и одна женщина «предались любви» на одном из пляжей в поселке Дагомыс. Снятое очевидцем видео вызвало бурные обсуждения в Сети, после чего участников ролика задержали.

    Коментарии (12)
    10 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделение польских наемников численностью до роты переброшено в район города Орехова, который расположен у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей.

    По словам Рогова, наемников могут направить к Работино, Малой Токмачке или Вербовому, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что подразделения, состоящие из польских наемников, действуют на различных участках с 2022 года. По его словам, подразделения в пределах роты остаются на линии боевого соприкосновения «месяц-полтора», часто «меняются».

    При этом сами наемники, прибывая на линию боевого соприкосновения, формально числятся «в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе». Действуют они «через украинский «иностранный легион».

    Напомним, сообщалось, что на европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на Украине наемников, в том числе польских. При этом польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняли боевые задачи» на границе с Россией.

    Коментарии (25)
    10 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти

    Пушков связал рост смертей в западных странах в постковидные времена с массовой вакцинацией

    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В западных странах в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные, что можно объяснить последствиями массовой вакцинации, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он написал, что западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти.

    «В Великобритании и Ирландии та же ситуация, что в США: в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные. Единственно возможный вывод: смертоносные последствия массовой вакцинации и крупнейшей операции по обогащению большой фармы за счет подопытного населения США, Британии и других западных стран», – считает Пушков.

    Ранее в Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19.

    Коментарии (14)
    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Коментарии (31)
    10 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»

    Роскосмос: Сбой системы контроля пуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска «Ангары-А5»

    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

    По словам Борисова, «скорее всего, это программная ошибка», которая будет найдена в течение дня. Он подчеркнул, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса также отметил, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний, который сейчас проходит КРК «Амур».

    «Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного», – пояснил Борисов.

    Следующая попытка пуска «Ангары-А5» назначена на 11 апреля.

    Напомним, пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, был вновь отменен.

    Коментарии (14)
    10 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после поездки в Россию, она прошла паспортный и таможенный контроль, руководителя региона встретили в аэропорту Кишинева овациями.

    В рамках визита в Россию Гуцул было подписано соглашение о долгосрочном партнерстве и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере с Промсвязьбанком, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Гуцул отказались выпускать из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева и отправили на допрос.

    В ходе мартовского визита в Россию Гуцул встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что рассказала Путину о давлении, которое оказывает Кишинев на автономию, выразив надежду, что у региона получится заручиться поддержкой Москвы.


    Коментарии (12)
    10 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Ереван выдвинул условие сохранения вещания российского ТВ в Армении

    Министр Айрапетян: Ереван может расторгнуть договор вещания с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Армения может расторгнуть договор о вещании с Россией, если не изменится содержание программ, как предлагает Ереван, сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

    Айрапетян отметил, что Армения позитивно настроена по этому вопросу и планирует на следующей неделе предоставить России пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. По его словам, необходимо достичь такого рабочего документа, в случае нарушения положений которого последуют санкции. В противном случае Ереван расторгнет соглашение на вещание с Россией, передает ТАСС.

    Айрапетян заявил, что Армения и Россия ранее не достигли соглашения, после чего было решено заблокировать трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в обозримой перспективе смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран.

    Коментарии (24)
    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

    Коментарии (28)
    10 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Хуситы атаковали в Аденском заливе американский корабль

    Хуситы атаковали в Аденском заливе три гражданских судна и американский корабль

    Хуситы атаковали в Аденском заливе американский корабль
    @ REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы в Йемене из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали три коммерческих судна и американский корабль, которые в тот момент находились в акватории Аденского залива, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    По его словам, атака была произведена беспилотниками и противокорабельными ракетами. Ей подверглись торговые суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk, название американского корабля он не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о получении информации о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

    Коментарии (11)
    10 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    @ Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как сообщил источник ТАСС, Диловар Исломов отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу.

    Жалобу на арест Исломова Мосгорсуд рассмотрит в среду.

    Ранее Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (10)
    10 апреля 2024, 16:40 • Новости дня
    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта

    Похороны Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в кругу родных

    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Похороны народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

    Как уточнили в пресс-службе, похороны Ширвиндта пройдут после полудня в кругу родных и сотрудников театра, передает ТАСС.

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

    Коментарии (10)
    10 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры сбора данных у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Военно-политическое руководство Североатлантического альянса наращивает силовой потенциал с прицелом на российское информационное пространство для подготовки и проведения киберопераций, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Вашингтон вместе с союзниками используют сеть подконтрольных Агентству нацбезопасности США центров по периметру границ России. Это Эстония, Латвия, Финляндия. Также планируется задействовать Молдавию и Грузию. Там создаются киберлаборатории для оперативно-технического обеспечения групп и состава киберкомандования или сил специальных операций НАТО.

    Центры отслеживают и собирают разведданные, обрабатывают сценарии нанесения ударов с использованием информационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры России.

    Запад под прикрытием защиты неких ценностей использует информационно-коммуникационные технологии как инструмент в развязанной против России гибридной войне.

    Российская сторона выступает с большей частью развивающихся стран Глобального Юга, отстаивая на международных площадках формирование равноправной системы мировой информационной безопасности, создание единых правил в этой сфере.

    Это единственное решение, позволяющее обеспечить соблюдение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Оно даст возможность предотвратить и урегулировать конфликты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    После начала СВО интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры и россиян дошли до беспрецедентного уровня. За многими этими атаками стоят иностранные спецслужбы, они действуют руками хакеров с Украины.

    Коментарии (13)
    11 апреля 2024, 00:47 • Новости дня
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»

    Пранкер Столяров убедил президента МОК Баха помолиться «святым Вовану и Лексусу»

    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе разговора с российскими пранкерами президент Международного олимпийского комитета Томас Бах помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России.

    Пранкер Алексей Столяров (Лексус), замаскировавшись под африканского политика, провел беседу с Бахом и замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Бах и Схинас слово в слово повторили «молитву», которую предложил Лексус: «Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы». Схинас после этого заявил, что получено «божественное вдохновение» и «ничто не может пойти не так».

    На вопрос о потенциальном количестве представителей России на Олимпиаде в Париже глава МОК ответил: «Это зависит от их спортивных результатов». Он указал, что «некоторые из тех, кто поддерживает» российскую спецоперацию не участвуют в квалификации, «их все равно не допустят». «Российская сторона очень агрессивна по отношению к МОК. Вы знаете – мы для них теперь фашистская организация», – сказал Бах.

    Напомним, ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады. Позднее Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка.

    Коментарии (7)
    10 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    @ АР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ перебрасывают резервы в район Работино, к северу от поселка, сказал Рогов ТАСС. Он предположил, что переброска может быть связана с возобновлением атак и контратак на этом направлении. Вместе с тем эти силы могут использовать для укрепления обороны.

    Пока ВСУ активно занимаются подготовкой оборонительной линии у города Орехова и поселка Малая Токмачка. Туда стянута масса техники и строителей.

    До этого Рогов сообщал, что армия Украины каждый день теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники.

    Коментарии (3)
    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

    Коментарии (5)
    Главное
    В ряде областей Украины прогремели взрывы
    Подполье: Жители Николаевской области передают данные о передвижениях ВСУ
    Участник стрельбы в «Москва-Сити» в 2017 году задержан в Болгарии
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    Байден ошибся веком
    В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порнографии

    Когда цены на недвижимость начнут падать

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России. Это снижает риски надувания и схлопывания пузыря на финансовом рынке. Спрос на новостройки уже резко упал в некоторых регионах, однако эксперты объясняют, почему пока ждать снижения цен не стоит. Как изменится рынок жилья в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

    Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер

    Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине принят Радой спустя два дня обсуждений. В общей сложности депутаты предлагали свыше 4 тыс. поправок к документу, что и стало причиной промедления. В чем заключаются особенности законопроекта и как его возможное принятие скажется на ходе СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............