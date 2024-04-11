В Норвегии потребовали увеличить продолжительность суток

Politico: Мэр норвежского города Вадсе попросила ЕК о 26-часовом дне

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным издания, план мэра Венче Педерсен направлен на увеличение количества времени, проводимого с семьей, а также привлечение новых жителей, передает РИА «Новости».

Как рассказала Педерсен, находящийся за Полярным кругом регион пытается привлечь людей, а демонстрация уникальных ценностей поможет изменить ситуацию.

Она добавила, что жители региона довольны тем, что у них есть больше времени на общение с друзьями и родными.

Как как надеется Педерсен, увеличение продолжительности суток вдохновит больше людей на переезд в отдаленный регион. Она добавила также, что в свете конфликта на Украине увеличение числа жителей «важнее, чем когда-либо».