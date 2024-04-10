Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.9 комментариев
Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»
Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».
Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».
США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».
При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.
Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».