Для борьбы с огнем на складе ГСМ в Курской области привлекли два пожарных поезда

Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.0 комментариев
Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.0 комментариев
В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.6 комментариев
Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?3 комментария
По словам продюсера, произведения могут звучать в публичных местах и в СМИ не только в исполнении самих уехавших артистов, но и других, пишет «Московский комсомолец».
«И это очень приличные деньги», – отметил Кобылянский. Поэтому запрет сильно ударит по доходам уехавших звезд эстрады. А также по такому понятию, как гордыня, добавил композитор.
Ранее в Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов.
Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России
Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.
Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.
В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.
Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.
Захарова объяснила будущую отставку Нуланд провалом антироссийской политики Байдена
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что причину никто не скажет. Но, по ее словам, она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Она добавила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.
Депутат Бессараб: Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если не хватит стажа
Бессараб заявила, что социальную пенсию можно получать через пять лет после достижения пенсионного возраста: в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года, передает «Москва 24».
Депутат подчеркнула, что для получения страховой пенсии по старости, необходимо работать официально, или «в белую». Она также отметила, что за 15 лет работы вполне можно набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж: служба в армии, уход за ребенком, защита Родины в СВО.
Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.
Агентство проанализировало выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей и пришло к выводу, что Пекин ужесточил риторику в отношении Тайваня. Также отмечается, что Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных 231 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Также агентство обращает внимание на то, что в своей речи Ли не употребил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, как в прошлом году, отметив, что будет решительно противиться независимости острова, но защищать интересы китайской нации.
Традиционно в своей речи Ли сделал акцент на принципе «одного Китая», согласно которому Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР.
Ранее на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва представлен проект бюджета, в котором сообщается о намерении Китая в 2024 году увеличить ассигнования на нужды обороны на 7,2%.
До этого министр иностранных дел Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая».
Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией
В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.
При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.
Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.
Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»
Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».
Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».
Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».
Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.
Бывший курсант командного училища Бояршинов за госизмену приговорен военным судом в Москве к 12 годам колонии
Бояршинов полностью признал вину и выразил «деятельное раскаяние», что было учтено как «смягчающее обстоятельство». Поскольку курсант признал вину, суд шел в особом порядке, без исследований доказательств, следует из данных картотеки суда.
Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности государства, передает ТАСС.
К моменту приговора Бояршинова уже отчислили из училища по нереабилитирующим основаниям. В суде сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы носят гриф «совсекретно». Приговор пока не вступил в законную силу.
В конце февраля Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.
Блинкен сообщил о намерении Нуланд покинуть пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Как указал Блинкен, Нуланд выразила желание в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Эта роль, в которой она, по его словам, олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для страны и всего мира, передает ТАСС.
Он добавил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.
Ранее Нуланд заявила, что основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США.
Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей
Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».
В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.
Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.
Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным
По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».
Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.
Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.
Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.
Политолог Шеслер: США смотрят на противоречия между Зеленской и Навальной как на разборки папуасов
«Отказ Елены Зеленской и Юлии Навальной присутствовать вместе на одном мероприятии – лишь частный пример существующих разногласий между Украиной и российской несистемной оппозицией, который начался довольно давно», – считает политолог, правозащитница Лариса Шеслер.
Она напомнила о высказывании Алексея Навального относительно принадлежности Крыма, когда блогер сравнивал полуостров с «бутербродом с колбасой», отмечая, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать».
«Тогда на Украине это породило массу мемов и шуточек, а после смерти Навального их появилось еще больше. Более того, недавно какие-то кафе выпускали бутерброды и сэндвичи с именем Навального. Собственно, из-за слов о «бутерброде» украинские националисты резко негативно относятся к блогеру», – указала собеседница, добавив, что «российских несистемщиков не может не обижать такая волна ненависти».
Кроме того, отношения обострило и то, что некоторые украинские чиновники сочли смерть Навального «положительной новостью». «Это служит подтверждением того, что украинский национализм – не просто неприятие российской власти и идеологии, это откровенная русофобия, которая затрагивает абсолютно всех русских, независимо от их политической позиции», – акцентировала политолог.
«Примечательно, что Юлия Навальная, выступая на приемах и форумах, не упоминает тему Украины. Это вызывает негативную реакцию среди националистов», – заметила Шеслер. Однако в администрации президента США этому конфликту не придают никакого значения. «Для них это разборки между папуасами, которые должны выполнять указания сверху», – пояснила спикер.
Собеседница допустила, что Зеленская и Навальная все же могут посетить обращение президента США к Конгрессу. Произойдет это в случае, если такое указание поступит от Госдепа. «Но пока для американской администрации вся эта история – слишком ничтожный повод, чтобы на него обращать внимание», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта. Как сообщает Washington Post, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии Юлии Навальной. По данным источников издания, возможное присутствие вдовы блогера Киев воспринял негативно, так как в 2014 году тот во многом поддерживал присоединение Крыма.
Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».
Напомним, в марте прошлого года фильм «Навальный» (Navalny, 2022) получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». На Украине такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он.
В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский тогда предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского.
Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.
При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского
«На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.
«Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.
«Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.
«А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.
Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.
Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.
После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.