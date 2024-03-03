Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки
Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки
Отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным и паническим, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.
Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.
Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.
Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.