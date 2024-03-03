Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.

Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.

Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.