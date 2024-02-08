  • Новость часаНа американской базе на востоке Сирии произошли взрывы
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    30 комментариев
    8 февраля 2024, 01:49 • Новости дня

    На американской базе на востоке Сирии произошли взрывы

    На американской базе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии произошли взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    На военной базе США, расположеной на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, прогремели взрывы.

    Причина взрыва не раскрывается, американские военные пока никак не комментируют инцидент, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

    Минобороны Сирии сообщило, что авиаудары привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих, а также нанесли большой ущерб государственной и частной собственности.

    Перед этим американская база подверглась ракетному обстрелу, после чего на ней начался пожар.


    7 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett

    Ростех: В зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как отметили в холдинге, в данный момент винтовка проходит испытания на работоспособность в различных условиях эксплуатации, передает РИА «Новости».

    В частности, в ходе испытаний было принято решение скорректировать конструкцию с целью улучшения эргономики, в ближайшее время начнется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО.

    Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

    Ранее российским снайперам для работы в зоне СВО передали новейшие винтовки Raptor.

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    5 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Британии заявили об унижении Королевского флота

    Times: Поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота

    В Британии заявили об унижении Королевского флота
    @ Andrew Matthews/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения о том, что крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок, является унижением для Королевского военно-морского флота Великобритании, пишут СМИ.

    В статье The Times говорится, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, добавляет издание, авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после этого сменить американский в Красном море. Теперь неясно, сможет ли HMS Prince of Wales, который будет участвовать в маневрах альянса вместо Queen Elizabeth, взять на себя эту роль, передает RT.

    Издание отмечает также, что все это произошло на фоне повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала.

    Накануне ВМФ Соединенного Королевства сообщили, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24.

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    7 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Снаряд «Краснополь» стал в полтора раза эффективнее

    «Высокоточные комплексы»: Снаряд «Краснополь-М2» в полтора раза эффективнее предшественника

    Снаряд «Краснополь» стал в полтора раза эффективнее
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший управляемый боеприпас «Краснополь-М2» в полтора раза мощнее и эффективнее предшественника – снаряда «Краснополь», сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

    По сообщению пресс-службы, от предшественника «Краснополь-М2» отличают повышенные дальность и боевое могущество, а по эффективности применения боевая часть практически в 1,5 раза эффективнее, передает ТАСС.

    Там добавили, что специалисты холдинга постоянно работают над повышением эффективности, точности и дальности боеприпаса.

    В холдинге рассказали, что заинтересованность в снаряде «Краснополь-М2» в калибре 155 мм проявили представители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-восточной Азии.

    Ранее Ростех пообещал показать на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии управляемый снаряд «Краснополь-М2» калибром 155 мм.

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    7 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Метающую гранаты на 120 метров насадку для автомата создали в России

    Насадку для автомата, которая метает гранаты на 120 метров, создали в Челябинской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположенные в городе Миасс (Челябинская область) предприятия разработали и передали в зону СВО насадки на автомат, которые способны метать ручные гранаты на расстояние до 120 метров.

    Согласно сообщению пресс-службы горадминистрации, выпускающие продукцию мирного назначения предприятия разработали экспериментальное устройство для метания ручных гранат с помощью автомата Калашникова на расстояние до 120 метров, передает ТАСС.

    Там добавили, что «мортирка» (или «стакан») опробована в боевых условиях, а на основании наблюдений и пожеланий бойцов специалисты предприятий доработали приспособление и уже передали партию усовершенствованных устройств военным разведчикам.

    Ранее в российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    5 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны назвали процент призывников с серьезными заболеваниями

    Начальник центра врачебной экспертизы МО Дацко: 25% призывников имеют серьезные болезни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У значительной части призывников и кандидатов на контрактную воинскую службу выявляются заболевания, которые препятствуют такой службе, заявил руководитель Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

    Примерно в четверти случаев на этапе военно-врачебной комиссии выявляются заболевания, которые препятствуют прохождению воинской службы, сказал Дацко в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что речь идет как о контрактниках, так и о призывниках.

    Военная служба в России запрещена людям с плохим зрением с близорукостью более шести диоптрий, глаукомой, глухотой на оба уха, астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, тяжелыми инфекционными заболеваниями кишечника, сильным искривлением позвоночника, почечной недостаточностью, язвой желудка, врожденным пороком сердца и рядом других недугов.

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    7 февраля 2024, 11:57 • Новости дня
    «Калашников» решил внести изменения в АК-12 по итогам применения в СВО

    «Калашников» внесет изменения в конструкцию АК-12 по итогам применения в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.

    Согласно сообщению пресс-службы концерна, специалисты вернулись из зоны СВО, где совместно с военнослужащими группировки «Запад» провели обслуживание и восстановление вышедших из строя единиц изделий, передает ТАСС.

    На основе анализа собранных материалов сформулированы предложения по корректировке состава запчастей и принадлежностей (ЗИП) для АК-12, поставлены вопросы о разработке ремонтной документации.

    В пресс-службе подчеркнули, что проверка автомата в боевых условиях доказала его надежность, кроме того, специалисты концерна решили провести корректировку состава ЗИП, получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, что поможет улучшить обслуживание и восстановление автомата непосредственно в полевых условиях.

    Ранее «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска.

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    5 февраля 2024, 12:03 • Новости дня
    Головная подлодка проекта «Лада» «Санкт-Петербург» выведена из состава ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована, сообщили два близких к ОПК источника.

    Как сообщил источник ТАСС, подлодку «Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ, она пойдет на утилизацию. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что предприятие, на котором будет производиться утилизация, определят по итогам тендера.

    В апреле 2023 года два источника сообщали, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию

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    5 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

    По сообщению пресс-службы, СВЧ получила новый оптический прицел производства АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ), представившего изделие 1П97, которое уже прошло государственные испытания, передает ТАСС.

    Там добавили, что оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток.

    Как отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, прицел 1П97 введен в состав винтовки, комиссия утвердила конструкторскую документацию на него для ведения серийного производства.

    В декабре «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ.

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    5 февраля 2024, 08:34 • Новости дня
    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема

    Михеев: Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема в 55 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» к концу прошлого года превысил 55 млрд долларов, достигнув рекордного за 23 года объема, сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

    По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел 16 выставочных кампаний, в ходе которых продемонстрировал иностранным партнерам более 800 образцов современной российской военной техники, при этом портфель заказов достиг рекордного за 23 года работы компании объема и составил более 55 млрд долларов, передает ТАСС.

    Михеев отметил, что большинство партнеров «Рособоронэскпорта» считают односторонние санкции против России нелегитимными инструментами конкурентной борьбы.

    Он добавил, что весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным.

    Ранее Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке.

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    6 февраля 2024, 09:19 • Новости дня
    Над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

    «Алмаз-Антей»: Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

    По его словам, поле уже существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала СВО, и продолжает укрупняться, особенно там, где угрозы сохраняются, передает РИА «Новости».

    Савицкий добавил, что сейчас радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено на радиолокационных средствах концерна, приспособленных работать в новых условиях, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

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    7 февраля 2024, 10:14 • Новости дня
    «Брамос» начала переговоры с Саудовской Аравией

    Компания «Брамос» ведет переговоры с Саудовской Аравией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийско-российская компания «Брамос», производящая сверхзвуковые крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования, ведет переговоры с Саудовской Аравией, сообщил на оборонной выставке World Defense Show директор по экспорту компании «Брамос» Правин Патхак.

    По его словам, выставка очень перспективная как для Индии, так и для России, в Саудовской Аравии проявили очень большую заинтересованность, «Брамос» надеется на эти переговоры, передает ТАСС. Патхак добавил, что также планируется ряд переговоров с делегациями других стран Ближнего Востока.

    По его словам, Филиппины получат первые элементы ракетного комплекса BrahMos в течение ближайших двух месяцев.

    Патхак рассказал, что у заказчика были сложности с подготовкой мест базирования ракет из-за сильных муссонов, их строительство немного сдвинулось, как только строительство будет завершено, начнется отгрузка.

    По его словам, филиппинская сторона приезжала в Индию, убедилась в технической готовности оборудования и подписала его приемку.

    Патхак рассказал также, что улучшенные сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийской компании BrahMos морского и воздушного базирования на последних испытаниях подтвердили полное соответствие требованиям Минобороны Индии по дальности.

    «Минобороны Индии осталось очень довольным результатами последних испытаний ракет BrahMos морского и воздушного базирования. Мы полностью подтвердили требования, которые ставили перед нами военные, и ожидаем еще больших заказов», – сказал Патхак, отвечая на вопрос о достигнутой максимальной дальности ракет на испытаниях.

    Напомним, в августе 2022 года содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев сообщил, что началась реализация контракта на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos Филиппинам.

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    7 февраля 2024, 11:15 • Новости дня
    Носитель «Цирконов» АПЛ «Иркутск» спущена на воду

    Носитель «Цирконов» АПЛ «Иркутск» спущена на воду и продолжает модернизацию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ Тихоокеанского флота после спуска на воду продолжает ремонт и модернизацию на заводе «Звезда» в Приморье.

    Как сообщил источник ТАСС работы по ее модернизации АПЛ «Иркутск» продолжаются у причальной стенки.

    Ранее источник в кораблестроительной отрасли заявил, что возвращение модернизированной АПЛ с повышенным боевым могуществом «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» в боевой состав ТОФ ожидается в конце 2023 года.

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    7 февраля 2024, 10:38 • Новости дня
    В Ижевске заявили о готовности начать выпуск модульного «Тора» для ВМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ижевский электромеханический завод «Купол» при заинтересованности иностранных заказчиков готов с 2025 года начать выпуск модульного комплекса противовоздушной обороны «Тор-М2КМ» для вооружения кораблей, сообщил представитель завода.

    Как заявил представитель завода на выставке World Defense Show в Эр-Рияде ТАСС, при заинтересованности инозаказчиков входящий в концерн «Алмаз-Антей» «Купол» готов начать производство модульного «Тора» для вооружения кораблей и судов заказчика с 2025 года, так как на сегодня эта тема весьма актуальна.

    Ранее «Купол» решил повысить возможности «Тора» по поражению дронов.

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    6 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    Рособоронэкспорт опроверг сообщения о «срыве» поставок С-400 Индии

    Tекст: Ольга Никитина

    Контракт на поставку Индии российских систем ПВО С-400 исполняется в установленные по согласованию сторон сроки, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

    Так Михеев ответил на вопрос РИА «Новости», соответствует ли действительности информация в некоторых западных СМИ о якобы срыве поставок С-400 индийской стороне.

    В ноябре ВВС Индии совместно с сухопутными силами провели ежегодные учения Poorvi Akash («Восточное небо») на северо-востоке страны, в них были задействованы российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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