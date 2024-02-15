На форуме «Россия» обсудили роль женщин в общественно-политической жизни страны

Гостями выпуска стали член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова и глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова.

В фокусе дискуссии – роль женщин в общественно-политической жизни России и подведение итогов второго всероссийского форума «Женского движения Единой России», который прошел 5-6 февраля.

Кислицына обратила внимание спикеров на степень представленности женщин в органах власти. «В России – только одна губернатор-женщина, но на других уровнях власти женщин много. На позициях глав муниципалитетов, депутатов региональных и местных парламентов. В своей работе они сталкиваются с вызовами, и очень важно учить их грамотно действовать в ситуациях антикризиса, которые будут возникать всегда», – заключила она.

С ведущей программы согласилась Стулова. Она дополнила ее мысль тезисом о том, что слово «профессионал» не имеет гендерной подоплеки, однако между мужским и женским управленческими стилями в политике есть некоторая разница.

«К примеру, женщин-политиков избиратели воспринимают иначе. На этом обязательно надо делать акценты при выстраивании их публичного имиджа. Но по большому счету политика пола не имеет», – сказала эксперт.

Проблему стереотипов, связанных с женскими движениями, подняла в ходе беседы Полуянова. «Почему-то все время нам говорят, что женские движения – это про феминизм. Но нет. Мы о взаимодополнении и взаимоподдержке. О возможности реализовать себя и найти такую же, как ты. Нам скорее подойдет слоган «ты не одна». Многие общественные организации, тем более женские, воспринимают достаточно однобоко. Но мы вообще не про феминизм, мы про знания», – выразила мнение Полуянова.

Кислицына предложила несколько изменить фокус экспертного взгляда на женскую проблематику. Она предположила, что движущая сила женской повестки заключается в объединяющем факторе, потенциале консолидации, в то время как многие дискуссии про роль женщин в политике начинаются с количественных показателей. Стулова заметила, что в женском сообществе можно наблюдать серьезное стремление держаться рядом, а сами женщины действительно склонны к объединению в сообщества.

Участники дискуссии также обратили внимание на разнообразие женской повестки в российских регионах. Полуянова раскрыла эту тенденцию на примере работы «Женского движения Единой России» в разных субъектах страны. На Дальнем Востоке, к примеру, в его деятельности превалирует гуманитарная повестка, а на Северо-Западе – бизнес-проекты.

Важным выводом дискуссии стал тезис о том, что женская политика начинается в регионах на муниципальном уровне, и именно он станет отправной точкой в развитии школы политического наставничества. Кислицына в дополнение к теме подчеркнула важность федеральной инициативы по созданию Школы мэров, которая поможет сформировать единую экосистему повышения общественно-политической грамотности кадров.