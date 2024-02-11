В Кремле указали на месседж Путина в интервью для международной аудитории

Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

Tекст: Ольга Никитина

Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

«Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

«Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

«Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

«Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

«Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

«Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.