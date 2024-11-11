Туск предложил Британии и Франции альянс для защиты Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен создать альянс с Британией для защиты Украины после избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

В ближайшие дни Туск планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Цель этих встреч – предотвратить возможность «предательства Западом Украины» и согласовать действия по защите ее интересов.

The Times отмечает, что Польша, Британия и Франция могут сыграть ключевые роли в предотвращении заключения сделки между новой американской администрацией и Россией за спиной Киева. Туск считает, что избрание Трампа приведет к серьезным геополитическим вызовам для Европы, так как может привести к попыткам завершить конфликт между Украиной и Россией в кратчайшие сроки.

Дональд Туск подчеркивает, что будет активно координировать сотрудничество с теми странами, которые разделяют схожие взгляды на ситуацию на Украине и в мире. «Никто не хочет эскалации конфликта», – заявил он, добавив, что не желает, чтобы Украина ослабела или вынуждена была капитулировать, так как это стало бы угрозой для Польши и ее интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победа Дональда Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы, что вызывает беспокойство у европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии формальных предложений по Украине, что подчеркивает неопределенность в отношении будущего взаимоотношений между странами. На фоне этих событий, Трамп планирует укротить польские амбиции, что может привести к изменению политического ландшафта в Европе.