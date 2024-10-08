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    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

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    8 октября 2024, 16:20 • Новости дня

    Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество в рамках СНГ

    Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) является приоритетом российской внешней политики, Москва нацелена на укрепление такого сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета глав государств - участников СНГ.

    «Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики РФ. Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», – подчеркнул российский лидер, отметив, что именно на это нацелена концепция председательства РФ в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.

    «Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их реализации», – добавил Путин, передает ТАСС.

    Говоря о повестке дня встречи, глава российского государства назвал ее весьма насыщенной. «Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ», – уточнил он.

    7 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    В Китае провели шоу дронов в честь дня рождения Путина

    В Китае провели световое шоу из дронов в честь дня рождения Путина

    В Китае провели шоу дронов в честь дня рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В китайском городе Гуанчжоу устроили световое шоу с участием десятков дронов, которые выстроились в портрет президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения.

    В китайском городе Гуанчжоу провели световое шоу по случаю дня рождения президента России Владимира Путина, пишет Life.

    Мероприятие организовали в провинции Гуандун, где десятки дронов поднялись в ночное небо, образовав портрет российского лидера. Надпись под портретом гласила: «Happy Birthday, Mr. President» (С Днем рождения, мистер президент).

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

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    8 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном

    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана

    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул позитивное развитие российско-азербайджанских отношений на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве перед саммитом СНГ.

    Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.

    В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.

    Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Песков рассказал о поздравлении Путина в Кремле

    Песков раскрыл содержание открытки с поздравлениями Путину от администрации президента

    Песков рассказал о поздравлении Путина в Кремле
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту России Владимиру Путину в администрации главы государства подарили открытку на день рождения с самыми наилучшими пожеланиями, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Самые лучшие человеческие пожелания», – сказал Песков, отвечая на вопрос Life о том, какие пожелания оставили сотрудники в открытке, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков пояснял, что у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

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    8 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Эрдоган подарил Путину «хороший турецкий подарок» на день рождения

    Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Когда у него спросили о стоимости подарка, и была ли она в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков ответил, что подарок стоил «чуть побольше», передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что помимо подарка от Эрдогана, Путин получил много подарков из-за рубежа. Он подчеркнул, что подарки поступили от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Среди них особенно выделилось теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина.

    7 октября президенту России исполнилось 72 года.

    Эрдоган поздравил президента Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    При этом лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.

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    7 октября 2024, 19:59 • Новости дня
    Названа дата визита Путина в Туркменистан

    Анонсирован визит Путина в Туркменистан

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу, 11 октября, президент России посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В Telegram-канале указывается, что в Туркменистан Путин отправится для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее стало известно, что во вторник в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

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    7 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений

    Политолог Асафов: Путин обдумывает свои действия на три шага вперед

    Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    При Владимире Путине россияне вновь обрели чувство гордости за Родину. Он привнес колоссальное количество позитивных изменений в нашу жизнь, вывел Россию на лидерские позиции по многим ключевым показателям в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. 7 октября свой день рождения празднует глава государства Владимир Путин.

    «Владимир Путин воспринимается населением нашей страны как настоящий лидер нации, чья политика сумела объединить разрозненную страну. Именно при нем Россия вновь встала на путь отстаивания собственных интересов, а людям вернулось чувство гордости за свою Родину», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Всех полезных реформ президента и не перечислить. Развивается наша промышленность, вводится большое число социальных льгот: это и материнский капитал, и семейные ипотеки. Улучшается качество работы социальных лифтов: выпускники институтов прекрасно знают, что при должном старании они смогут достигнуть любых карьерных высот», – добавляет он.

    «Неоспоримы и достижения на международном фронте. Москва вышла из-под влияния Запада, принялась отстаивать собственное видение глобального миропорядка. Это ценится представителями всех суверенных государств, где видят во Владимире Путине защитника многополярности», – считает собеседник.

    «Окреп и наш суверенитет. Без долгой и кропотливой работы руководства страны Россия не выстояла бы под давлением ограничений, которые обрушились на нее после начала СВО. Видно, что президент обдумывает свои действия на три шага вперед, и любое его решение продиктовано масштабными планами», – акцентирует эксперт.

    «Он обладает картиной, образом России, к которому мы должны стремиться. Поставленные главой государства национальные цели позволяют понять вектор будущего, вырисовываемый им. Общество нашей страны положительно воспринимает изменения и поддерживает их на выборах», – говорит он.

    «Путинская эпоха» непременно займет достойное место на страницах учебников истории. Это время больших надежд и крупных достижений, наступление которого было бы невозможно без столь сильного лидера. Переоценить его влияние на жизнь россиян, пожалуй, нельзя», – заключил Асафов.

    7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Свой день рождения глава государства встречает в рабочей обстановке: он проведет встречу с лидерами стран СНГ, которые уже прибыли в Москву для участия в заседании Совета глав Содружеств.

    Плотный праздничный график привычен для президента. Так, например, в 2020 году Путин также провел свой день рождения в рабочем ритме – первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, вечер он по традиции провел с родными и близкими. Свой юбилей в 2022 году глава государства встретил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

    В адрес российского лидера уже поступили многочисленные поздравления с праздником из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также от бойцов из зоны СВО.

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    8 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

    Лидер КНДР отправил Путину телеграмму с поздравлениями и пожеланиями успехов

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму с поздравлениями президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, выразив пожелания крепкого здоровья и успехов в работе.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, передает ЦТАК.

    В своей телеграмме, отправленной 7 октября, Ким Чен Ын обратился к Путину с теплыми пожеланиями.

    «Позвольте мне поздравить вас с днем рождения здесь в Пхеньяне вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе. Пхеньян всегда будет вместе с Москвой», – говорится в заявлении северокорейского лидера. 

    Ким Чен Ын подчеркнул важность своей дружбы с Путиным для укрепления стратегического партнерства между РФ и КНДР.

    В своем поздравлении он напомнил о совместных усилиях по превращению корейско-российских отношений в «нерушимые союзнические и стратегические отношения на вечные времена».

    Лидер Северной Кореи также выразил уверенность в поддержке России в ее «справедливом деле».

    Он отметил, что Путин пользуется «безграничным доверием и поддержкой российского народа», и выразил уверенность, что российский президент продолжит вести страну к «победе и славе».

    Ранее президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его усилия в борьбе за социальную справедливость.

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    8 октября 2024, 00:05 • Новости дня
    Президент Боливии поздравил Путина с днем рождения

    Луис Арсе отметил вклад Путина в борьбу за социальную справедливость

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его усилия в борьбе за социальную справедливость.

    Президент Боливии Луис Арсе направил поздравления Владимиру Путину с днем рождения, передает ТАСС.

    В своем послании Арсе выразил теплые пожелания и отметил значительный вклад российского лидера в борьбу за социальную справедливость.

    Арсе подчеркнул, что поздравления идут не только от его лица, но и от всего боливийского народа, который признает и уважает усилия Путина по продвижению социальной справедливости на международной арене.

    В своем поздравлении он выразил пожелание о продолжении сотрудничества и успехов в достижении общих целей.

    Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года, и данное поздравление стало частью многочисленных посланий в его адрес от мировых лидеров.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону президента России Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

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    7 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и подтвердил встречу на саммите БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону президента России Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    В Telegram-канале пресс-службы Кремля сообщили, что поздравление было передано по телефону и имело теплый характер.

    Кроме того, в разговоре главы государств подтвердили достигнутую ранее договоренность о проведении отдельной встречи. По информации пресс-службы, эта встреча состоится в рамках мероприятий саммита БРИКС, который пройдет в Казани.

    Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия между странами. «Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – отметили в Кремле.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.

    Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

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    7 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с Лукашенко

    В Кремле заявили, что Путин встретится с Лукашенко 9 октября

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве 9 октября состоится встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, прибывшим в столицу с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что 9 октября в Москве пройдет встреча Путина с Лукашенко. Отмечается, что планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

    Как указали в пресс-службе, в ходе встречи также состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды Российской Федерации – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву на Совет глав государств СНГ и удивился обращению «Ваше превосходительство», которым его приветствовал дипломат. До этого Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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    7 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    В Кремле анонсировали заседание Совета глав государств СНГ

    В Кремле анонсировали заседание Совета глав государств СНГ под председательством Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Во вторник в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что во время саммита главы государств обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества, наметят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные региональные и международные проблемы.

    Также по окончании саммита запланировано подписание ряда многосторонних документов.

    Ранее сообщалось, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) в Москве главы МИД осудили односторонние санкции и приняли документы, направленные на формирование системы евразийской безопасности и сотрудничество в спорте.

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    7 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Путин поздравил с 95-летием ветерана ВОВ из ЛНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Свердловского муниципального округа ЛНР Надежду Крылову, которая в ответ пожелала ему всего наилучшего.

    Глава государства направил ветерану поздравительное письмо, которое ей передал глава муниципалитета Андрей Сухачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Кроме того, в этот день с подарками и цветами к ветерану приехали исполнительный секретарь Свердловского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Татьяна Лупанова, координатор партийного проекта «Историческая память», директор ЦДЮТ «Мечта», депутат совета Свердловского муниципального округа, директор ЦДЮТ «Мечта» Алина Киркитадзе. Среди гостей также были школьники, которые поздравили именинницу.

    Надежда Крылова выразила благодарность всем за внимание и тепло. Она подчеркнула, что уважает Владимира Путина и благодарна ему за исполнение чаяний и принятие ЛНР в состав России. Ветеран пожелала президенту всего наилучшего, отметив важность его работы для жителей региона.

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    8 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите СНГ в Москве участники обсудят экономическую тематику и перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, что является одним из ключевых приоритетов внешней политики России, отметил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.

    Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.

    «Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

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    8 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    В 2025 году страны Содружества Независимых Государств совместно отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.

    «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.

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    8 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Си Цзиньпин отправил Путину очень теплое поздравление на день рождения

    Ушаков сообщил, что Путин получил теплое поздравление от Си Цзиньпина на день рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил очень теплое поздравление на день рождения от Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил много подарков из-за рубежа на свой день рождения, особое внимание было уделено посланию от председателя КНР Си Цзиньпина, которое было «очень теплым», передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что приветы и подарки пришли от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Тем не менее он не смог уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран, отметив, что не фиксировал подобной информации.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения.

    Сообщалось, что лидеры недружественных стран не поздравили Путина с этим событием.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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