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Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество в рамках СНГ
Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) является приоритетом российской внешней политики, Москва нацелена на укрепление такого сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета глав государств - участников СНГ.
«Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики РФ. Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», – подчеркнул российский лидер, отметив, что именно на это нацелена концепция председательства РФ в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.
«Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их реализации», – добавил Путин, передает ТАСС.
Говоря о повестке дня встречи, глава российского государства назвал ее весьма насыщенной. «Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ», – уточнил он.