Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество в рамках СНГ

Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений

Политолог Асафов: Путин обдумывает свои действия на три шага вперед

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин воспринимается населением нашей страны как настоящий лидер нации, чья политика сумела объединить разрозненную страну. Именно при нем Россия вновь встала на путь отстаивания собственных интересов, а людям вернулось чувство гордости за свою Родину», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Всех полезных реформ президента и не перечислить. Развивается наша промышленность, вводится большое число социальных льгот: это и материнский капитал, и семейные ипотеки. Улучшается качество работы социальных лифтов: выпускники институтов прекрасно знают, что при должном старании они смогут достигнуть любых карьерных высот», – добавляет он.

«Неоспоримы и достижения на международном фронте. Москва вышла из-под влияния Запада, принялась отстаивать собственное видение глобального миропорядка. Это ценится представителями всех суверенных государств, где видят во Владимире Путине защитника многополярности», – считает собеседник.

«Окреп и наш суверенитет. Без долгой и кропотливой работы руководства страны Россия не выстояла бы под давлением ограничений, которые обрушились на нее после начала СВО. Видно, что президент обдумывает свои действия на три шага вперед, и любое его решение продиктовано масштабными планами», – акцентирует эксперт.

«Он обладает картиной, образом России, к которому мы должны стремиться. Поставленные главой государства национальные цели позволяют понять вектор будущего, вырисовываемый им. Общество нашей страны положительно воспринимает изменения и поддерживает их на выборах», – говорит он.

«Путинская эпоха» непременно займет достойное место на страницах учебников истории. Это время больших надежд и крупных достижений, наступление которого было бы невозможно без столь сильного лидера. Переоценить его влияние на жизнь россиян, пожалуй, нельзя», – заключил Асафов.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Свой день рождения глава государства встречает в рабочей обстановке: он проведет встречу с лидерами стран СНГ, которые уже прибыли в Москву для участия в заседании Совета глав Содружеств.

Плотный праздничный график привычен для президента. Так, например, в 2020 году Путин также провел свой день рождения в рабочем ритме – первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, вечер он по традиции провел с родными и близкими. Свой юбилей в 2022 году глава государства встретил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

В адрес российского лидера уже поступили многочисленные поздравления с праздником из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также от бойцов из зоны СВО.