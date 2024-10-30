Жена актера Ливанова опровергла слухи об ухудшении здоровья супруга

Tекст: Александра Юдина

Она заверила, что информация об ухудшении состояния актера не соответствует действительности, передает ТАСС.

В свои 89 лет Ливанов, по ее словам, восстанавливается после болезни и чувствует себя неплохо. Она также выразила недоумение по поводу появления ложной информации в СМИ, подчеркнув, что кто занимается такими сообщениями, ей не известно.

В среду появилась информация о том, что артист, известный своей ролью Шерлока Холмса, столкнулся с серьезными проблемами с ногами и речью после перенесенного инсульта. Также утверждалось, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис назвал недостоверной информацию об ухудшении состояния отца, а ранее сообщалось, что Василий Ливанов после успешной операции идет на поправку.



