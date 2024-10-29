RPG-игра «Сатурн» стала доступна бесплатно на ПК в VK Play

Tекст: Александра Юдина

RPG-игра «Сатурн» от российских разработчиков студии Ninsar.Games стала доступна для бесплатного скачивания на платформе VK Play.

Сюжет игры разворачивается вокруг таинственного сигнала из космоса, который заставляет машины восстать против людей. Главный герой – российский инженер и физик Аким, которому предстоит разгадать тайну сигнала и предотвратить конец света. Игроки смогут путешествовать по спутникам Сатурна, решать проблемы мирным путем или сражаться с роботами.

Как отметил CEO Ninsar.Games Егор Сечинский, в игре использованы современные инновации, спроецированные на 40 лет вперед.

«Надеемся, что «Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах и игроков ждет уникальный игровой опыт. Релиз игры – это только начало, команда планирует поддерживать игру новым контентом до конца года», – указал он.

Прохождение игры, действие которой происходит в 2062 году, займет в среднем восемь часов.