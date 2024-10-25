В финал конкурса «Молодежная столица 2025» прошли пять городов России

Эти города продолжат борьбу за почетный титул, который присваивается в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что выбор Молодежной столицы России способствует поддержке регионов и созданию благоприятных условий для реализации идей их жителей. Город-победитель получит возможность провести грантовый конкурс, серию тематических мероприятий и разработанную медиастратегию.

Заявки городов оценивались жюри по пяти критериям, включая проработанность программы мероприятий и креативность предложений. Членами жюри выступили представители бизнеса, СМИ, молодежных проектов и эксперты в области молодежной политики.

Специальное тревел-шоу, посвященное финалистам, стартует 25 октября и продлится до 1 декабря. Оно будет транслироваться в эфире ток-шоу «Молодежная столица России» в официальном сообществе Росмолодежи во «ВКонтакте».

Народное голосование за город-победителя состоится в декабре на портале Госуслуг. Будут учтены результаты экспертной оценки, инспекционных выездов и народного голосования. Победитель будет объявлен в конце декабря 2024 года.