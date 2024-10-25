Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
В финал конкурса «Молодежная столица 2025» прошли пять городов России
Росмолодежь определила пять городов, которые претендуют на звание Молодежной столицы России 2025 года. Из 17 претендентов были выбраны пять финалистов: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск.
Эти города продолжат борьбу за почетный титул, который присваивается в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что выбор Молодежной столицы России способствует поддержке регионов и созданию благоприятных условий для реализации идей их жителей. Город-победитель получит возможность провести грантовый конкурс, серию тематических мероприятий и разработанную медиастратегию.
Заявки городов оценивались жюри по пяти критериям, включая проработанность программы мероприятий и креативность предложений. Членами жюри выступили представители бизнеса, СМИ, молодежных проектов и эксперты в области молодежной политики.
Специальное тревел-шоу, посвященное финалистам, стартует 25 октября и продлится до 1 декабря. Оно будет транслироваться в эфире ток-шоу «Молодежная столица России» в официальном сообществе Росмолодежи во «ВКонтакте».
Народное голосование за город-победителя состоится в декабре на портале Госуслуг. Будут учтены результаты экспертной оценки, инспекционных выездов и народного голосования. Победитель будет объявлен в конце декабря 2024 года.