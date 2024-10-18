Политолог: Украинцы возмущены сокрытием данных о погибших на фронте близких

Политолог Шеслер: Пока Зеленский представлял «план победы» в Брюсселе, украинцы протестовали в Киеве

Tекст: Олег Исайченко

«На Украине скрывают количество погибших солдат. Зачастую их просто записывают в категорию пропавших без вести. Родственники таких военных ВСУ не имеют информации о своих близких, не могут рассчитывать на социальные гарантии и пособия. Это вызывает естественное возмущение у украинцев», – сказала политолог Лариса Шеслер.

Пока социальное напряжение внутри Украины растет, Зеленский «колесит по Европе и презентует свой «план победы». Об уровне недовольства ярко свидетельствует акция в центре Киеве, в которой приняли участие сотни женщин, требующих предоставить им данные о погибших и попавших в плен мужчинах, отметила собеседница. Впрочем, схожие настроения зреют и в рядах ВСУ.

По информации Шеслер, десятки тысяч военных дезертировали или самовольно оставили часть. «Они не хотят воевать и не видят причин, почему должны защищать государство, которое на самом деле вообще не беспокоится о своих гражданах. Женщины, которые вышли на митинг, относятся к числу тех, кто пострадал от глупой и абсурдной политики Зеленского», – подчеркнула эксперт.

Однако митинги, подобные тому, что прошел в Киеве, пока не станут массовым явлением, считает политолог. «Зеленский с помощью репрессий, подавления инакомыслия буквально каленым железом выжег протестное движение на Украине. Поэтому, на мой взгляд, протесты останутся стихийными. Но как бы то ни было – это очень показательные процессы», – заключила Шеслер.

Ранее родственники украинских военных, преимущественно пропавших без вести на Красноармейском (Покровском) направлении, провели митинг на площади Независимости в центре Киева, сообщают украинские СМИ. До этого в соцсетях было много сообщений о пропаже военных 152-й бригады. Их родные заявляли, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой.

Примечательно, что в находящемся недалеко от площади здании Верховной рады Зеленский представлял свой «план победы», передает ТАСС. Агентство отмечает, что на Украине регулярно проходят митинги родственников пропавших или оказавшихся в плену солдат на фоне сложной для Киева обстановки на фронте.

Напомним, в начале октября около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Тогда политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления.