Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.33 комментария
Умер актер сериала «Это мы» Рон Сепас Джонс
Американский актер и обладатель премий «Эмми» Рон Сепас Джонс, сыгравший в сериале «Это мы», ушел из жизни в возрасте 66 лет, сообщили СМИ.
Как указал его представитель, Рон Сепас Джонс, лауреат премии «Эмми» умер в возрасте 66 лет из-за продолжительных проблем с легкими, передает РИА «Новости» со ссылкой на Variety.
Рон Сепас Джонс был четыре раза номинирован на премию «Эмми» за роль Уильяма Хилла в сериале «Это мы» и получил награду в 2018 и 2020 годах. Актер также известен ролями в сериалах «Закон и порядок: организованная преступность», «Люк Кейдж» и «Мистер Робот».
В начале августа умер актер Марк Марголис, сыгравший одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие», в возрасте 83 лет.