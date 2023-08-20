Месси стал рекордсменом по количеству титулов

Месси принес «Интер Майами» первый трофей и стал рекордсменом по количеству титулов

Tекст: Валентина Григоренко

В финальном матче Кубка лиг клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» на выезде обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Геодис парк» в Нэшвилле (штат Теннесси, США), передает ТАСС.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. В составе хозяев гол забил Фафа Пико (57-я минута), у гостей отличился Лионель Месси (23). В серии пенальти точнее были футболисты «Интер Майами» – 10:9.

Месси провел седьмую игру за «Интер Майами» и отличился в каждой из них. На счету аргентинского нападающего теперь десять голов и одна голевая передача в составе американского клуба. Форвард вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только эквадорцу Леонардо Кампане (16) и аргентинцу Гонсало Игуаину (29).

Месси 36 лет, он завоевал 44-й трофей в карьере и превзошел рекорд бразильского защитника Дани Алвеса (43). «Интер Майами» завоевал первый трофей в истории. Команда была основана в январе 2018 года.

Ранее Лионель Месси заявил, что не хотел вверять свое будущее в чьи-то руки и считал необходимым думать о нуждах своей семьи, потому принял решение не возвращаться в футбольный клуб «Барселона».