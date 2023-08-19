Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.11 комментариев
CBS случайно назвал Байдена бывшим президентом США
CBS News в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в России) случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом, пользователи соцсети призвали не исправлять сообщение.
CBS News по ошибке назвал Байдена бывшим президентом США, телеканал исправил сообщение, но американцы предложили оставить первоначальную версию твита «как превью к 2024 году».
«Тут нет ошибки, это твит из будущего», – шутят пользователи, передает РИА «Новости».
«Я так обрадовалась!» – написала читательница.
«Наконец-то написали правду», – отметил еще один читатель, которого поддержали и другие пользователи.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».