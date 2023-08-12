  • Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах
    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом
    В Кривом Роге прогремела серия взрывов
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    21 комментарий
    Новости
    14:36Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом

    Дымовую завесу поставили на Крымском мосту в субботу, движение по нему сейчас возобновлено, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

    14:28Минтруд предложил новый порядок проведения медико-социальной экспертизы

    Минтруд предложил проводить медико-социальную экспертизу (МСЭ) только на основании медицинских сведений, без доступа к личным данным пациента, результат будет отправлен в личный кабинет Госуслуг.

    14:20В ЛДПР предложили прославлять подвиги участников СВО во время авиаперелетов

    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил российским авиакомпаниям включить в предполетную информацию для пассажиров самолетов сообщения о том, что на борту находятся участники специальной военной операции.

    14:01Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    13:47Украина открыла регистрацию судов для прохода по коридорам в Черном море

    Началась регистрация торговых судов, готовых пройти по объявленным Киевом временным маршрутам в порты страны по Черному морю, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

    13:47Полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям

    Полиция Украины не разрешает передать еду для запертых в одном из корпусов Киево-Печерской лавры паломников, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    13:42Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах

    Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    13:28Средства ПВО России сбили украинские беспилотники над Черным морем

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    13:26Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:18ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    Вооруженные силы России в субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

    13:17Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

    Актриса Белла Ко умерла 10 августа в Москве в возрасте 55 лет, сообщает информированный источник.

    12:57Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink

    Бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    12:52В Хабаровском крае нашли последний боковой блок ступени ракеты «Союз-2.1б»

    Специалисты нашли четвертый боковой блок первой ступени ракеты «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный 11 августа, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    12:39Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    12:12На Украине полицейским разрешили конфисковывать машины без понятых

    Нацполиция Украины и инспекторы по парковке получили право осматривать и конфисковывать автомобили граждан без привлечения понятых.

    12 августа 2023, 14:36

    Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дымовую завесу поставили на Крымском мосту в субботу, движение по нему сейчас возобновлено, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

    «Специальными службами была поставлена дымовая завеса», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитых средствами ПВО в районе Керченского украинских ракетах. Сам мост повреждения не получил.

    11 августа 2023, 21:34
    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую из лагеря в Крыму отстранили от работы

    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    В своем Telegram-канале он написал, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. По словам Милехина, в лагерь к детям приехали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря «Мультфильм» оскорбляла детей из Шебекино, она обозвала их «мерзкими русскими детьми, которых ненавидит». Затем она извинилась и сказала, что у нее случился нервный срыв, она не хотела никого оскорбить.

    До этого было прекращено уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Прокуратура намерена оспорить это решение.

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    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

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    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (49)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (14)
    12 августа 2023, 09:56
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин

    Исследование Lancet: После длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног

    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.

    Отмечается, что большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10-20% населения возникают последствия перенесенной болезни, передает RT.

    Так, у 33-летнего мужчины обнаружилась быстрая смена цвета ног на багровый при положении стоя на протяжении шести месяцев.

    «Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», – указано в статье.

    Однако мужчина добавил, что ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.

    Ученые диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.

    Уточняется, что такое явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

    В этом году гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, действовавшего в мире с 2020 года.

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    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

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    11 августа 2023, 15:17
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

    Глава Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, Каховская ГЭС не функционирует, в ближайшее время ее не восстановят, передает ТАСС.

    Сальдо добавил также, что ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца, при этом сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

    Ранее Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены.

    Коментарии (10)
    12 августа 2023, 00:31
    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных

    ActuNiger: Пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа

    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки французских военнослужащих на солдат Национальной гвардии Нигера, которая произошла 9 августа, погибли пятеро солдат гвардии, еще четверо пострадали, пишут СМИ со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

    В сообщении портала ActuNiger говорится, что погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых военнослужащих остаются в тяжелом состоянии. Пострадавших, как сообщает портал, навестила делегация сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества», передает РИА «Новости».

    Ранее мятежники в Нигере сообщили об атаке французских военных в отношении солдат Национальной гвардии страны. Утверждалось, что французы освободили террористов. Кроме того, новые власти Нигера обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны.

    Франция отвергла обвинения мятежников.

    Коментарии (11)
    11 августа 2023, 20:10
    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера

    YouTube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера за «дискриминационные высказывания»

    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Видеосервис YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера известного своими независимыми взглядами и критикой Запада за антироссийскую политику.

    В уведомлении по адресу заблокированного канала говорится, что этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США, комментируя решение руководства видеосервиса, отметил, что весь Запад поразила болезнь «русофобия», которая подпитывается невежеством публики. По его словам, из этого невежества порождается страх, пишет «Российская газета».

    Он также пообещал, что его шоу не уйдет совсем из эфира. Русскоязычная версия будет выходить на «Соловьев Live» и платформе «Смотрим», а англоязычная переедет на другую платформу».

    Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он заявил, что Киев больше не может скрывать тяжелые потери в рядах вооруженных сил. Он также утверждал, что решения российского лидера Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, а Украина с каждым днем ослабевает. Кроме того, Риттер указал на конец украинского контрнаступления.

    Коментарии (26)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 19:18
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

    Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много соблазнительных женских фото.

    Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (25)
    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

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    12 августа 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Также Чехов сообщил, что артиллерия «восточной» группировки уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Стрела-10» к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    Кроме того, уничтожен личный состав ВСУ к северо-западу от Никольского.

    Помимо этого, два украинских дрона самолетного типа «Лелека» были сбиты расчетами российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса».

    Напомним, средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

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