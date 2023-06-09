Хуснуллин оценил влияние разрушения Каховской ГЭС на обеспечение Крыма питьевой водой

Хуснуллин: Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции не скажется на обеспечении Крыма питьевой водой, ее запаса в республике хватит на 500 дней, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что Крым полностью автономно обеспечен питьевой водой, потому ситуация на Каховской ГЭС в этом плане не скажется на республике, передает РИА «Новости».



Хуснуллин указал, что по поручению президента Владимира Путина последние два года власти усиленно занимались этим вопросом. В частности, были прорыты дополнительные каналы связи между водохранилищами, открыты новые подземные источники. Положительное влияние оказала и дождливая погода, напомнил вице-премьер.

Он отметил, что в настоящее время все водохранилища Крыма заполнены водой, ее запаса хватит на 500 дней.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обмеление Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС может привести к гибели урожая риса в Крыму на общей площади 3,2 тыс. гектар, власти компенсируют ущерб из регионального бюджета.