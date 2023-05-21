В Грузии пожаловались на приезд дочери Лаврова

В правящей партии Грузии выразили сожаление в связи с приездом дочери Лаврова

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский выразил сожаление приездом в страну дочери главы МИД России Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Вольского, власти узнали о ее пребывании в стране позже, так как она приехала на свадьбу родственника под фамилией мужа.

Он добавил, что «ему плохо, ему не нравится и дочь Лаврова не должна сюда приезжать». Также, по словам Вольского, в Грузию не должен был приезжать российский телеведущий Владимир Познер, которого оппозиция забросала яйцами.

Он также назвал непозволительным, что в свое время приехавшему в Грузию российскому кинорежиссеру Никите Михалкову «кланялся» встретившийся с тем тогдашний президент Михаил Саакашвили.

Накануне на востоке Грузии полиция задержала 16 радикалов, в том числе лидера партии «Дроа!» («Настало время») Елену Хоштария, которые протестовали против пребывания в стране родственников Сергея Лаврова. Грузинские отели Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort & Spa, у которых проводила акцию оппозиция, выпустили сообщения, в которых назвали «дезинформацией» сведения о пребывании в них Екатерины Лавровой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили возмутилась приездом родных Лаврова и сообщила, что те уже покинули страну, отменив свадебные торжества в Грузии.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая.

Напомним, основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил в воскресенье, что Georgian Airways решил не пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг.