Georgian Airways решила не пускать на борт президента Грузии

Захарова пристыдила грузинских политиков за «беснование» из-за открытия авиасообщения с Тбилиси

Захарова назвала беснованием реакцию грузинских политиков на открытие авиасообщения с Тбилиси

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые выступили против возобновления прямого авиасообщение страны с Россией, назвав их реакцию беснованием.

Захарова написала в своем Telegram-канале, что представляя собственный народ, а не проплаченный кем-то заказ, нельзя выступать против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, одновременно проживающих в двух странах.

По мнению представителя МИД, подобная позиция депутатов говорит о том, что они представления не имеют о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии.

«Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным ... добраться домой. Значит, никогда не слышал в трубку плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело матери. Значит, никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребенку, чтобы тот увидел родственников в Грузии», – написала Захарова.

Она пристыдила грузинских политиков за участие в бесновании.

«Эта история – индикатор наличия и отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком заботишься на словах», – подчеркнула Захарова.

Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией.

Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.