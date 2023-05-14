Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг ЦИК после вскрытия 91% урн: Эрдогана поддержали менее 50% избирателей ЦИК: Доля полученных Эрдоганом на выборах президента Турции голосов после вскрытия 91,1% урн упала ниже 50% 14 мая 2023, 23:50 Текст: Антон Никитин

Доля полученных президентом Турции Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства голосов упала ниже 50%, сообщило государственное Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн. Как сообщает ЦИК после вскрытия 91,1% урн для голосования, Эрдоган на выборах президента Турции набирает 49,98% голосов, его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,23%. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%, передает ТАСС. Для победы в первом туре президентских выборов в Турции кандидат должен заручиться поддержкой более 50% избирателей. Ранее сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться в Анкаре с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР). Эрдоган набирает около 53% голосов после обработки бюллетеней из почти 40% урн 14 мая 2023, 20:07 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов после обработки бюллетеней из 39,92% урн на всеобщих выборах, сообщил гостелеканал TRT Haber. Уточняется, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23% голосов. Данные периодически меняются, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. В Турции завершилось голосование на выборах 14 мая 2023, 17:34 Текст: Ольга Иванова

В Турции завершилось голосование на выборах, сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер, передает телеканал A Haber. По его словам, до нынешнего момента совет не знает о каких-либо проблемах на выборах, передает РИА «Новости». Напомним, выборы в Турции проходят прозрачно, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. В воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции. Новости СМИ2 Турецкая оппозиция обещала не отворачиваться от России при победе на выборах Представитель турецкой оппозиции Салыджы заверил в отсутствии у его соратников намерения отворачиваться от России

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Если турецкая оппозиция одержит победу на выборах, Анкара не станет поворачиваться спиной к России, заявил Огуз Салыджы, заместитель главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, который борется за пост президента Турции. Салыджы сказал, что у Турции «есть проблемы с США», нужно урегулировать их «путем диалога». Однако, по его словам, стремление к хорошим отношениям с Западом не подразумевает, что Турция «повернется спиной к Востоку, спиной к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио Sputnik». Кылычдароглу в случае прихода ко власти будет делать все необходимое для ускорения вступления Турции в ЕС, сказал Салыджы, добавив, что его партия «верит ценностям ЕС». «Мы сделаем все, что зависит от нас в этом ключе. Что будет дальше, пусть думают в ЕС, решение принимают они», – заявил Салыджы. Он заверил, что «нет необходимости в том, чтобы, развивая отношения с одной стороной, испортить их с другой». По его словам, членство Турции в НАТО «не должны вызывать у соседей по региону чувство отсутствия безопасности». Народно-республиканская партия считает «необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией». Салыджы признал, что у стран есть «ряд проблем», требуется «решить их путем диалога и привести отношения к еще лучшей точке». Команда Кылычдароглу планирует развивать отношения с Россией «на межгосударственном и межведомственном уровнях», как будет и с Японией, Китаем, США и странами ЕС. Салыджы заверил, что есть возможность «увеличить товарооборот», он отметил важность туристического сектора. «Мы готовы продолжать все, что необходимо для развития и процветания региона. Опять же, мы не относимся предвзято к отношениям с Россией», – сказал он. Напомним, Кылычдароглу заявил о «вмешательстве Москвы» в турецкие выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о вмешательстве в турецкие выборы. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган также пристыдил конкурента. Эрдоган набирает более 50% голосов после обработки бюллетеней из 75% урн 14 мая 2023, 21:51 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на всеобщих выборах получает более 50,97% (более 19,5 миллионов граждан) голосов, сообщило государственное агентство Anadolu. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 43,22% (более 16,6 миллионов) голосов, передает РИА «Новости». Синан Оган получил 5,3% голосов. Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Явка на выборах в Турции превысила 88% 14 мая 2023, 19:23 Текст: Ольга Иванова

В Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu. Вместе с тем на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%, передает РИА «Новости». Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн. Эрдоган набирает около 54% голосов после обработки бюллетеней из почти 30% урн 14 мая 2023, 19:39 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов после обработки бюллетеней из 29,16% урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 40,12% голосов, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн Турецкое ТВ: Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн 14 мая 2023, 19:14 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Телеканала указывает, что соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набирает 38,57% голосов, передает РИА «Новости». Ранее Кылычдароглу призвал сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола. Эрдоган набирает 49,9% по подсчетам голосов с почти 2% урн 14 мая 2023, 18:50 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,9% голосов на выборах президента согласно результатам подсчета голосов с 1,8% урн, сообщило агентство Anka. Кандидат от семи оппозиционных партий на президентских выборах в Турции, основной соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набирает 45,3% (более 228 тыс. голосов), передает РИА «Новости». За Синана Огана проголосовали 4,2% избирателей. Ранее Кылычдароглу призвал сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола. Новости СМИ2 Эрдоган продолжил лидировать после обработки бюллетеней из более 50% урн 14 мая 2023, 20:32 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе подсчета голосов на выборах в Турции набирает 52,12% голосов после обработки бюллетеней 52,12% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Кроме того, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42,01%, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

Эрдоган набирает свыше 51% голосов после обработки бюллетеней из более 60% урн 14 мая 2023, 21:07 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,71% голосов после обработки бюллетеней из 60,3% урн на выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42,45%, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Появились данные о минимальном отрыве Эрдогана от соперника по выборам АНКАР: Президент Турции Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п. 14 мая 2023, 22:55 Текст: Антон Никитин

Чуть более 2 процентных пунктов составляет отрыв президента Турции Тайипа Эрдогана от кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу на выборах главы государства после вскрытия 67,77% урн, сообщает агентство АНКАР со ссылкой на собственные подсчеты. По его данным, у Эрдогана 48,12% процента голосов, а у его основного соперника – 46,11%, передает ТАСС. Между тем государственное агентство Турции Anadolu со ссылкой на данные ЦИК сообщает, что после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. Ранее государственное агентство Турции Anadolu сообщало, что после обработки бюллетеней из 75% урн Эрдоган набирал более 50% голосов избирателей. Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг Сторонники турецкой оппозиции вышли на митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу 14 мая 2023, 23:25 Текст: Антон Никитин

Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре с целью выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах, лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу. Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, которые выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались некоторые участники митинга, они уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом» вопреки продолжающемуся подсчету голосов, передает ТАСС. В свою очередь единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в очередной раз призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов. Он выступил с утверждением, что в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%. По его словам, предстоящая ночь в Турции будет бессонной. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Сотни собравшихся скандируют лозунги в поддержку Эрдогана на выборах президента. Напомним, по данным ЦИК Турции и госагентства Anadolu, после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. При этом, по данным АНКАР, Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п. Новости СМИ2 Эрдоган передумал следить за выборами из Стамбула и прибыл в Анкару 14 мая 2023, 16:56 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в столицу Анкару, чтобы следить за ходом выборов, пишет портал Haberler.com. Эрдоган отправился в свою резиденцию в Бештепе, хотя прежде сообщил о намерении следить за итогами всеобщих выборов в Турции из Стамбула, передает РИА «Новости». Напомним, в воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции. Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке РИА «Новости»: Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке в Стамбуле 14 мая 2023, 15:00 Текст: Валентина Григоренко

Президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган начал раздавать детям на участке несколько банкнот перед тем, как проголосовать на участке в Стамбуле, сообщили СМИ. Визит Эрдогана на участок продлился порядка 10-15 минут: в коридорах школы президент разрешил гражданам сделать с ним несколько фотографий и ответил на вопросы. По пути в кабинет, где проводилось голосование, Эрдоган раздал несколько банкнот детям, которые находились в школе, передает РИА «Новости». По данным издания Sozcu, Эрдоган отдал 200 лир – это примерно 800 рублей. Отмечается, что Эрдоган не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны. Ранее Эрдоган сообщил, что избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит без каких-либо проблем. Напомним, в воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции. Новости СМИ2 Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов 14 мая 2023, 15:26 Текст: Ольга Иванова

Выборы в Турции проходят прозрачно, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. Он подчеркнул, что граждане Турции приходят на избирательные участки с самого утра, они защищают будущее страны, демократии государства, что является предметом гордости, передает РИА «Новости». Напомним, в воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции.