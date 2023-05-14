Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг

Сторонники турецкой оппозиции вышли на митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу

Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре с целью выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах, лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу.

Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, которые выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались некоторые участники митинга, они уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом» вопреки продолжающемуся подсчету голосов, передает ТАСС.

В свою очередь единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в очередной раз призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов. Он выступил с утверждением, что в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%. По его словам, предстоящая ночь в Турции будет бессонной.

Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Сотни собравшихся скандируют лозунги в поддержку Эрдогана на выборах президента.

Напомним, по данным ЦИК Турции и госагентства Anadolu, после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. При этом, по данным АНКАР, Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п.