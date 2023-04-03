Патриарх Кирилл призвал сплотиться перед лицом террористической угрозы

После взрыва в Санкт-Петербурге патриарх Кирилл призвал сплотиться перед лицом исходящей от террористов угрозы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

Патриарх заявил, что «с большой скорбью узнал о террористическом акте», который устроили в его родном городе. Глава Русской православной церкви подчеркнул, что в трудные времена «мы призваны быть едиными и сплоченными перед лицом» террористической угрозы. По словам патриарха, «отец лжи» руководит как «безбожниками», пытающимися захватить Киево-Печерскую лавру, так и убийцами «мирных жителей в российских регионах», сообщается на сайте РПЦ.

«Молюсь Милостивому Господу, дабы Он сохранил всех нас в трезвомыслии и бодрости духа, благословил и укрепил силы всех, кто ныне мужественно сражается ради утверждения мира, добра и справедливости», – заявил патриарх Московский и всея Руси.

Он заявил, что погибший военкор «старался жить с искренней верой и упованием на премудрый Промысл Божий». «Христос Спаситель да учинит в селениях праведных новопреставленного раба Своего Максима, – говорится в сообщении. – Да простит Человеколюбивый Господь ему всякое прегрешение и утешит его близких в постигшей их утрате, всем же пострадавшим да ниспошлет скорейшее исцеление».

Напомним, во время творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Татарский погиб в результате взрыва, еще 30 человек, в том числе ребенок, пострадали.