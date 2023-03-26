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Предполагаемый организатор брянского теракта Капустин объявлен в розыск
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МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в ответе на запрос, передает РИА «Новости».
Ранее в ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой
Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет
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Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.
В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске
Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске
В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.
Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.
Российские конструкторы получили прототип новейшего украинского БПЛА
Рогов: Прототип нового украинского беспилотника изучат в Запорожской области
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА «Лелека-100», передан российским конструкторам для изучения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, был получен и передан российским конструкторам прототип модифицированной версии нового украинского еще не запущенного в массовое производство беспилотника, созданного на основе «Лелека-100», передает РИА «Новости».
По его словам, эксперты уже преступили к всестороннему изучению характеристик аппарата.
«Лелека-100» и А1-СМ «Фурия» – разведывательные дроны, принятые на вооружение украинской армией. По заявленным характеристикам размах крыльев «Фурии» составляет 2050 миллиметров, размах крыльев «Лелеки-100» –1980 миллиметров.
Ранее российский зенитчик сообщил, что у Украины почти не осталось ударных дронов.
Житель Гуляйполя застрелил солдата ВСУ
Рогов: Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными
Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, один из боевиков ВСУ пытался избить местного жителя, но тот забрал у военного оружие, убил его и ранил еще троих его сослуживцев, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, обвинив местного жителя в пророссийских взглядах.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области.
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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Роскосмос нашел способ вернуть оборудование ExoMars из Европы
Роскосмос и ЕКА нашли способ возврата оборудования друг другу
Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план по взаимному возврату российского и европейского оборудования несостоявшейся миссии ExoMars-2022, сообщили в российской госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars-2022, передает РИА «Новости».
В Роскосмое добавили, что специалисты, в том числе российские, на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине уже приступили к необходимым работам для подготовки к возвращению российского десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов.
Напомним, 12 июля ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
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В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Трамп похвастался передачей Украине «Джавелинов»
Трамп поставил себе в заслугу «остановку» проекта «Северный поток – 2» и передачу Киеву «Джавелинов»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «остановил» реализацию проекта «Северный поток – 2» и дал Украине «сотни и сотни» ПТРК «Джавелин» (Javeline).
По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама посылал украинцам не оружие, а «подушки». «Потом они говорили: «Ты видел, что эти «Джавелины» сделали с их танками?» Это не было красивым зрелищем, но это я дал им их», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом, как заявил Трамп на митинге своих сторонников в Техасе, нынешний глава американского государства Джо Байден, став президентом, снял санкции, которые мешали «Северному потоку – 2». По мнению Трампа, газопровод заработал бы, если бы не конфликт на Украине.
Трамп отверг утверждения «какого-то идиота», что был «мягок с Россией». По версии Трампа, российский лидер Владимир Путин якобы говорил, что если Трамп таков, когда «мягок», ему «не хотелось бы видеть» Трампа, когда тот «жесток».
Напомним, Трамп заявил, что при администрации Байдена США превратились в «банановую республику».
Путин ответил на вопрос о том, впадает ли Россия в зависимость от Китая
Путин: О зависимости России от Китая говорят завистники
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Президент России Владимир Путин заявил, что о зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники. По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.
В программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин заявил президенту России, что на фоне успешного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву существует много скептиков, которые утверждают, что Россия впадает в зависимость от Китая.
«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас, знаете, сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили», – передает РИА «Новости» ответ Путина.
По его словам, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.
«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине.
До этого издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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В России зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни
Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России – на 2,66 года
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По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов, следует из данных Росстата.
По данным Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, пишет РБК.
Отмечается, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году – еще на 1,4 года.
По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19 процентов и 36 процентов соответственно. В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, однако все равно осталась на шесть процентов выше допандемийной отметки.
Научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов отметил, что в среднем по России продолжительность жизни женщин выросла за год больше, чем у мужчин. Показатель для женщин увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин – на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. «В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла за год на 1,2 года больше, чем у мужчин. Но в ряде регионов эта разница была намного значительнее и достигала иногда 3,5 лет», – полагает эксперт.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году планируют увеличить до 73,18 года.
Названа причина взрыва в Тульской области
Правоохранительные органы заявили, что причиной взрыва в Тульской области стал беспилотник
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, сообщили в правоохранительных органах.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой, передает ТАСС.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву самолет подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги, сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет возвращается в аэропорт вылета, передает ТАСС.
Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, вынужденно приземлился в Иркутске. Airbus A330-343X экстренно приземлилось в Иркутске по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе).
На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.