На Украине обнаружили наемников из Дании Глава Северной Осетии и журналисты попали под обстрел в Запорожской области Сергей Меняйло и корреспонденты Первого канала и ТАСС попали под обстрел в Запорожской области 5 февраля 2023, 08:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло с журналистом ТАСС и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области, передает источник с места событий. Как передает источник ТАСС, Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ во время посещения позиций осетинских мобилизованных и добровольческих отрядов, которым глава региона привез гуманитарную помощь. Данных о пострадавших нет. Ранее корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел ВСУ. Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО 4 февраля 2023, 14:19

Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России. Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости». Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу». Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство». В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине. Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории» Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории» 4 февраля 2023, 12:14

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Александра Юдина

После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ. В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену. Новости СМИ2 Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного 4 февраля 2023, 15:19

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны. Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град». У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б. На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область). Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область). Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У». С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов. Американского наемника ликвидировали в Артемовске В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО 4 февраля 2023, 12:39

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian. В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском». Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции. Новости СМИ2 В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов 4 февраля 2023, 15:45

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО. Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине. Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами. Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры. Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS 4 февраля 2023, 10:55

Фото: AFLO/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ. По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Новости СМИ2 В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца 4 февраля 2023, 09:55

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский. По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru. Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams. Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада 4 февраля 2023, 22:23 Текст: Антон Никитин

Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара. Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил. В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника. Новости СМИ2 Минобороны показало работу системы залпового огня «Торнадо-С» В Минобороны России рассказали о работе системы залпового огня «Торнадо-С» 4 февраля 2023, 10:23 Текст: Кристина Цыцура

В районе проведения спецоперации работают новые системы РСЗ «Торнадо-С», их используют для ударов по украинским войскам и военным объектам, которые поражаются с высокой точностью, сообщили в Минобороны. Было опубликовано видео работы системы «Торнадо-С», экипажи выезжают на позицию и готовятся к стрельбе. Далее уже запускают реактивные снаряды. Позже в ведомстве добавили, что «Торнадо-С» нанесли удар по военной технике, вооружениям и боеприпасам, которыми снабдили украинские войска. Отмечается, что на точности попадания не отражается расстояние и вид используемого снаряда, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства. Система наносит удары с точность до 120 км, нанося удары 300-мм ракетами. Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии 4 февраля 2023, 15:30 Текст: Кристина Цыцура

Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против России на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times. Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление России уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому. Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать. Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км. Новости СМИ2 Бородай выступил с предложением о создании добровольческой бригады 4 февраля 2023, 20:52 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо обратиться к российскому руководству для формирования нового воинского соединения из волонтеров, заявил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Соединение должно быть от бригады и выше, бригада имеет собственную артиллерию и ремонтную роту, собственную бронетехнику, заявил Бородай, выступая перед собранием Союза добровольцев Донбасса, передает РИА «Новости». Он заявил, что необходимо обратиться к руководству России, чтобы создать из добровольческих подразделений и отрядов добровольцев Донбасса соединение. Ранее в субботу врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Украинский боец узнал, что командование не внесло его в список пленных 4 февраля 2023, 15:13 Текст: Кристина Цыцура

Украинский солдат Сергей Мищан во время общения с родственниками узнал, что командование ВСУ не внесло его в список военнопленных. Девушке пленного командир батальона, где служит солдат, сообщили об отсутствии его фамилии в списках, передает РИА «Новости». Об этом она сообщила военнопленному, который сейчас находится в ЛНР. Парень сообщил ей, что чувствует себя хорошо, обращаются с ним гуманно. Мищан сообщил родственникам, что командование батальона приезжало на позиции лишь один раз, а обучение в Британии ему не помогло. На поле боя солдатам выдали лишь пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска. Ранее сообщалось, что из плена в Россию вернулись 63 солдата. Новости СМИ2 В Киеве заявили о возвращении 116 пленных в ходе обмена с Россией 4 февраля 2023, 13:49 Текст: Кристина Цыцура

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу заявил, что якобы на Украину после обмена вернулись 116 солдат ВСУ, двое из которых – офицеры. В своем сообщении Ермак указал, что среди вернувшихся два офицера, а остальные рядовые и сержанты, воевавшие в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте, передает ТАСС со ссылкой на его пост. Ермак добавил, что вернули тела двух погибших иностранцев. Ранее в Минобороны России сообщили, что из украинского плена вернулись 63 российских солдата, в группу вошли военные из «чувствительной категории». Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. ВС России уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне 4 февраля 2023, 11:32 Текст: Кристина Цыцура

Российские артиллеристы уничтожили установку РСЗО точным ударом, военная техника находилась в Херсоне, удалось также ликвидировать семь боевиков, восемь ранены. Военную технику солдаты ВСУ размешают в промышленной зоне города, откуда и наносили артиллерийский удар, в результате которого удалось уничтожить несколько единиц техники и военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Накануне военные ВС России впервые уничтожили NASAMS производства Норвегии, сообщало ведомство. Новости СМИ2 Турчак анонсировал выездное заседание рабочей группы СВО в Курской области Турчак анонсировал выездное заседание рабочей группы СВО в Курской области и скорое направление доклада Путину 4 февраля 2023, 11:43 Текст: Александра Юдина

Выездное заседание рабочей группы СВО состоится в Курской области и доклад будет направлен президенту Владимиру Путину, сообщил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В своем Telegram-канале он указал, что на этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской, Брянской и Ростовской областях, Самаре, Хакасии и Тыве. Турчак рассказал, что рабочая группа встречается с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками. Также собирает фактуру к первому докладу Путину. Ранее группа по вопросам СВО представила концепцию реабилитации военнослужащих. Так, концепция включает в себя медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.