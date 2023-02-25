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Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»
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Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.
По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.
Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли.
Президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.
Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина
Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.
Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.
Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».
Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Журналист Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Американский журналист Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Публицист в интервью канадскому порталу Western Standard в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома главы американского государства Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что хозяин Белого дома допустил большую ошибку. По его словам, президент США начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС.
Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь эффект, противоположный стремлению Вашингтона сохранить единство Североатлантического альянса.
Накануне Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков».
В Германии придумали применение для оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб
В Германии рассказали об использовании оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб
Власти Германии заявили о желании использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа, сообщает газета Welt am Sonntag.
Так, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке 3 тыс. труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.
В планах построить трубопровод протяженностью около 40 км, чтобы соединить участок недалеко от Рюгена с терминалом СПГ с Лубмином на материке, передает РИА «Новости».
Отмечается, что могут возникнуть сложности, так как Nord Stream 2 принадлежит российскому Газпрому.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. А 23 февраля США ввели санкции против проекта.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
США испугались передачи китайских БПЛА России для спецоперации
WSJ: США опасаются, что Китай передаст свои БПЛА России для спецоперации
Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО, сообщает The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что такие шаги Китая не исключают американские чиновники, знакомые с выводами разведки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишут американские СМИ, власти Китая еще не приняли окончательного решения по поставкам, они продолжают переговоры с Москвой.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Антонов исключил отказ России от независимой политики из-за санкций США
Посол РФ в США Антонов: Американские санкции не приведут к отказу России от независимой политики
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Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от проведения независимой политики, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства, отметил, что 24 февраля мир стал свидетелем очередной порции бездумных экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Российский дипломат выразил удивление, что кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа России от проведения независимой политики или столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.
По его словам, вашингтонская администрация никак не может понять, что новые поставки продукции военного назначения, как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира.
Как отметил Антонов, российская армия продолжает уверенно выполнять стоящие перед ней задачи, защищая Отечество, ВС России поддерживает вся страна.
Глава российской дипмиссии констатировал, что у Вашингтона ничего не получается с союзниками и с санкционным «удушением» России, которая научилась жить в условиях экономического и политического давления. Антонов указал, что российская экономика перестраивается, растут мощности по импортозамещению, сельское хозяйство показывает завидные для многих государств результаты. Он отметил, что даже бреттон-вудские институты прогнозируют России рост уже в 2023 году.
Между тем, отметил глава российской дипмиссии, в большинстве стран, которые ввели рестрикции против России, бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. По словам Антонова, опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции.
Глава российской дипмиссии назвал абсолютно лживыми утверждения Штатов об изоляции России, подчеркнув, что Москва сотрудничает с мировым сообществом даже активнее, чем раньше, при этом акцент делается не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе.
Антонов обвинил Вашингтон в целенаправленном разрушении двустороннего диалога с Россией и международных отношений в целом, назвав такую политику пике, о способах выхода их которого из которого, никто, включая саму администрацию США, по словам дипломата, задумываться не хочет.
Накануне США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Небензя напомнил про 251 военную операцию США за рубежом
Постпред РФ при ООН Небензя напомнил госсекретарю США Блинкену про 251 военную операцию Соединенных Штатов за рубежом
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон после холодной войны провел 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.
Постпред РФ подчеркнул, что решение украинского конфликта неотделимо от вопросов, связанных со справедливой и неделимой системой евроатлантической безопасности. Эта система, по его словам, в настоящее время действует лишь для Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу – стран, которые присвоили себе право вмешиваться в любые международные вопросы и внутренние дела других государств. Украина, по словам Небензи, является наглядным примером этого, передает ТАСС.
По словам постпреда, базы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО расположены на российских границах в нарушение «ключевых пониманий», которыми завершился период холодной войны.
Запад, продолжил Небензя, обманул Россию и хочет продолжить это и сейчас. Право НАТО бесконтрольно расширяться ставится в абсолют, а американские власти, и госсекретарь США Блинкен в частности, «забалтывают мир» рассказами о том, как много денег они тратят на Цели развития.
Постпред России напомнил, что только после холодной войны США провели 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова указала Блинкену на привычку Соединенных Штатов нападать на другие государства. Она отметила, что осознанно решила напомнить Блинкену об истории его же государства – хоть и короткой, но кровавой. По словам Захаровой, у США сформировался образ враждебно настроенного к не подчиняющимся воле Вашингтона народам государства.
Напомним, 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что после бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится.
В Белом доме признали устойчивость России к западным санкциям
Кирби заявил об устойчивости России к санкциям Запада за счет экстраординарных шагов
Российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, но не исключен новый пакет ограничений, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине, несмотря на ее устойчивость к санкциям, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в пятницу онлайн-переговоров лидеров G7, говорится, что они никогда не признают ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, назвав их аннексированными.
Кроме того, Кирби отметил, что военная помощь Украине стала главной темой разговора Байдена с лидерами G7, на ней обсуждались совместные усилия помощи Украине на поле боя, передает ТАСС.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию, Россию, чтобы она села за стол переговоров, а также будут «закрывать двойные лазейки».
«Мы хотим реализовать их в рамках ЕС с помощью 10 пакета санкций и предпринять необходимые шаги», – отметил Шольц.
Также в документе стран G7 указывается, что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в случае любого применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.
Ранее лидеры стран Евросоюза дали обещание «не отдыхать» до победы Украины в столкновении с Россией и восстановления ее территориальной целостности.
В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. А ранее на совещании судей арбитражных и военных судов в феврале Путин отметил, что Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции».
Экс-советник Пентагона порекомендовал Западу прислушаться к Путину
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор порекомендовал Западу прислушаться к Владимиру Путину
Представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На YouTube-канале Judging Freedom полковник обвинил Вашингтон в предательстве Москвы, заявив, что Путин располагает множеством подтверждающих фактов. В этой связи, Белому дому важно приложить все усилия, чтобы восстановить договор ДСНВ, передает ФАН.
«Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», – заключил Макгрегор.
Ранее экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины.
Попавшие под новые санкции банки предупредили клиентов о проблемах с картами UnionPay
Попавшие под новые санкции банки России сообщили клиентам, что могут начаться проблемы со снятием средств с карт этих банков от платежной системы UnionPay.
Именно поэтому гражданам посоветовали снимать средства сейчас, передает ТАСС.
Так, под санкции попали банки «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит». Клиентам этих банков, находящимся за границей, посоветовали снимать средства.
Карты после введения санкций могут оказаться заблокированы. Ранее сообщалось, что США ввели очередные санкции против банков России на фоне спецоперации на Украине.
Боррель и Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине
Боррель не считает мирным план Китая по Украине
Обнародованные Китаем предложения по урегулированию на Украине не мирный план, а позиция, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель назвал позицией предложения Китая по мирному урегулированию на Украине, он отказался считать это мирным планом, передает ТАСС.
Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил, что прекращение огня на Украине «поможет России вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Байден счел план Китая по Украине выгодным России
Президент США Байден: Китайский план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России
Президент США Джо Байден выразил мнение, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает план Китая, Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин якобы приветствует инициативу Пекина. «Как он может быть хорошим?» – добавил глава Белого дома, слова которого приводит ТАСС.
Байден также выступил с утверждением, что не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России.
Президент США выразил мнение, что сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах конфликта, просто-напросто нерациональна
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
Россиянину в США предъявили обвинение в контрабанде американских технологий
Минюст США обвинил гендира компании в РФ Балакаева в контрабанде американских технологий
Суд восточного округа Нью-Йорка предъявил обвинения в контрабанде американских технологий гендиректору компании «Радиотестер» россиянину Илье Балакаеву, которые он якобы передавал ФСБ России.
Согласно данным Минюста США, Балакаев якобы вывозил оборудование, получателями которого якобы были ФСБ России и власти КНДР. Утверждается, что оборудование могло быть использовано для контрразведки, всего Балакаев якобы вывез более 40 таких устройств, передает ТАСС.
Россиянину может грозить до 75 лет тюремного заключения согласно предъявленным обвинениям.
Ранее в октябре 2015 года трое сотрудников техасской компании Arc Electronic были признаны виновными по делу о передаче военных технологий в Россию.
Американский журналист призвал потратить выделяемые Украине деньги на нужды США
Ведущий Fox News Карлсон призвал вложить выделяемые Киеву деньги на экономику США
Финансирование, направляемое США киевскому режиму, должно было быть потрачено на решение внутренних проблем, инвестировать в местные предприятия, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
По словам ведущего, обстановка внутри самих Соединенных Штатов оставляет желать лучшего, в то время, как Вашингтон занят ситуацией на Украине, передает ФАН.
Карлсон подсчитал, что Киеву власти США обещали свыше 200 млрд долларов, в то время, как на эти деньги можно было модернизировать собственную систему железных дорог, чтобы избежать химической катастрофы в Огайо, или построить стену вдоль южной границы страны.
Ранее Минобороны США заявило, что Украине выделили пакет военной помощи на 2 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, при этом они будут заказаны у производителей, а не поставлены со складов Пентагона.