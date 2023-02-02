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Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
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Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
Нетаньяху: Израиль не хочет военной конфронтации с Россией
Нетаньяху: Израиль не хочет военного противостояния с Россией
Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
Он пояснил, что у Израиля с Россией комплексные отношения. Из-за близости Сирии российские и израильские самолеты летают рядом друг с другом, передает ТАСС.
Нетаньяху добавил, что Израилю необходима свобода воздуха в Сирии, но это могло бы привести к столкновениям с российскими летчиками. Премьер добавил, что предпочитает избежать этого, о чем он говорил президенту России Владимиру Путину.
Нетаньяху пояснил, что израильская сторона способна обеспечить такую координацию, чтобы столкновений наших воздушных сил не было.
Напомним, в ноябре Нетаньяху победил на выборах в Израиле. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Турецкие добровольцы вступили в батальон Судоплатова
Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова
Три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, передает источник с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения.
Как рассказал ТАСС доброволец с позывным «Узун», он приехал из Турции «поддерживать русских братьев», потому что понимает, что происходит на Украине и потому, что он против нацистов, которые ей управляют.
На вопрос о возможной реакции турецких властей на их действия доброволец с позывным «Лаз» отметил, что у России и Турции и хорошие отношения, поэтому, по его мнению, дома «хорошо отнесутся» к этому решению.
«Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет», – добавил он.
Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт.
Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучение в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке их военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс.украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
Стало известно об обходе запретов России по работе посольств со стороны США
Посол Антонов: США обходят запреты по работе посольства в Москве, там более 130 не американцев
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как Штаты обходят запреты России по работе посольства – в дипмиссии в Москве трудится более 130 работников, которые не являются гражданами США.
По его словам, в США российские рестрикции игнорируются, по официальным данным в американском посольстве трудится более 130 административных работников, которые не являются гражданами США, передает РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что из-за этого невозможно избавиться от дефицита своих кадров, уточнив, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках.
Израильский самолет атаковал сектор Газа после запуска ракеты палестинцами
Самолет Израиля атаковал сектор Газа после запуска ракеты палестинцами
Самолет Израиля атаковал сектор Газа сразу после того, как палестинцы запустили ракету, сообщает агентство Reuters.
По словам очевидца, вскоре после того, как палестинские боевики выпустили ракету через границу израильский самолет нанес удары по Газу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В армии обороны Израиля подтвердили, что наносят удары по сектору Газа.
Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в Иране произошла серия взрывов. Одной из целей стал оборонный завод в городе Исфахане, который был атакован тремя дронами.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк распространил сообщение в Twitter (заблокирован в России), в котором в очередной раз обвинил Иран в якобы поставках беспилотников в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану. В связи с этим в МИД Ирана был вызван посол Украины в Тегеране.
Киев предупредили о необходимости отчитаться за поставки от США
Washington Post: США предупредили Украину, что придется отчитаться за поставки
Чиновники США предупредили Киев о необходимости отчитаться в будущем за все поставки вооружений из Штатов, сообщает газета Washington Post.
Издание сообщает, что высокопоставленные чиновники оборонных структур США, госдепартамента и агентства по международному завершили поездку на Украину, где «своеобразно» предупредили киевские власти о том, что необходимо будет отчитаться перед Вашингтоном, передает РИА «Новости».
В статье указано, что представители американских ведомств выступили также с призывом «бороться с коррупцией».
Газета отмечает, что это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Госдеп призвал Москву восстановить инспекции американских экспертов в рамках ДСНВ
Штаты призывают Россию восстановить допуск американских экспертов к инспекциям на ее территории в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
По его словам, США призывают созвать совместную консультационную комиссию, так как «ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что считает такое требование странным.
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ, а теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории
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Россия восстановила историческую справедливость, приняв Донбасс, Запорожье и Херсонщину в свой состав, и теперь восстанвливает эти регионы после обстрелов ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в новых регионах.
«Президент справедливо отождествляет восстановление городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их возвращением в состав России. Мы понимаем, что для нас главное – живущие там люди. Значит, их интеграция в российское пространство должна быть не только исторически обоснованной, но и полноценной с практической точки зрения. Это должно быть связано с возведением хорошего жилья, инфраструктуры, соцобъектов, предприятий и многого другого, чего им не могла дать Украина», – пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Люди должны почувствовать значимость возвращения в Россию на деле, поэтому Москва активно восстанавливает те территории, которые Украина подвергла угнетению, а потом разорению и разрушению. Люди из новых регионов должны понимать, что у России есть долгосрочные программы, предусматривающие не только возведение объектов, но и распространение на местных жителей таких преференций как льготная ипотека. Это будет способствовать ускоренным темпам строительства», – заметил он.
«Я несколько дней назад был около линии соприкосновения – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная. Там пока нельзя вести работы по соображениям безопасности, но этим людям важно уже сейчас услышать от самого главы государства, что Россия будет восстанавливать и эти города. Сейчас принципиально важно показать внимание федерального центра к этому вопросу. На это и было направлено совещание у Путина», – подчеркнул собеседник.
«В принципе, у нас социальное государство, для которого, как я уже говорил, люди – важнейшая ценность. Поэтому приоритет для России – помогать людям независимо от их местонахождения, будь то Таврия или Хабаровск. И именно поэтому в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре прошлого года были проведены исторические референдумы о вхождении в состав России. Тем самым нам удалось спасти людей от украинского режима», – уточнил Мирошник.
«Отдельно отмечу: все вернувшиеся в Россию регионы – изначально русские. К примеру, Донбасс был индустриальным сердцем Российской империи. У нас появилась граница лишь в 1918 году, когда был подписан Брест-Литовский мирный договор и территорию Малороссии отдали под контроль немцам. Затем же, при формировании УССР, Донбасс волевым решением был внесен в состав Украины для того, чтоб уравновесить украинских крестьян с донбасским пролетариатом. Это серьезная историческая несправедливость. По итогу же народ Донбасса не поддался галичанской идеологии и сейчас вернулся в Россию», – напомнил собеседник.
В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах четырех новых регионов. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается льготная ипотека по ставке в 2%.
«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», – сообщил президент.
Ранее Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех регионов и предусмотреть достижение ими общероссийских показателей к 2030 году. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель правительства Михаил Мишустин должен предоставить главе государства доклад по этому вопросу до 31 марта и затем отчитываться раз в полгода. Также, за это ответственны главы новых регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Кремль прокомментировал инициативу о выплатах за уничтожение танков Abrams и Leopard
Песков одобрил инициативу о премировании за уничтожение танков Abrams и Leopard
Инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение поставленных Киеву танков Abrams и Leopard станут дополнительным стимулом для участников СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что «все эти танки российские войска будут жечь», энтузиастов их уничтожить станет еще больше, если будут поощрительные меры, передает ТАСС.
Он также отметил, что подобные предложения поступают и от бизнесменов, которые предлагают разные суммы за уничтожение или захват танков, что говорит о желании всех в меру возможностей помочь достижению целей СВО. При этом Песков подчеркнул, что «пока этой техники нет и де-факто не может быть».
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты участникам спецоперации за уничтожение танков Abrams и Leopard.
Маккарти отказался учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань
Маккарти заявил, что не станет учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань
Нет необходимости учитывать мнение властей Китая в планировании поездок на Тайвань, заявил преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти.
По его словам, Китай не может указывать, «когда и куда ехать», передает РИА «Новости».
Ранее Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец.
Испытания вездехода «Ерофей» начались в Хабаровске
Испытания вездехода «Ерофей» для зоны СВО начались в Хабаровске
Испытания легкого тактического вездехода «Ерофей», который планируется поставлять в зону специальной военной операции, начались на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске, сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.
Дегтярев написал в своем Telegram-канале, что багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. По его словам, вездеходы собираются отправить в зону СВО, собрано пять опытных образцов.
Ранее Дегтярев сообщал, что в Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги, которые планируется производить до 20 единиц в месяц. Багги будут поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также в зону СВО.
До этого стало известно об отправке в Донбасс партии роботов «Маркер».