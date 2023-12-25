Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
Путин заявил о двукратном росте взаимной торговли в ЕАЭС
С момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое, сообщил президент России Владимир Путин на заседании ЕАЭС.
«Хотел бы с удовлетворением констатировать, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Он отметил, что взаимодействие между государствами в рамках ЕАЭС осуществляется по принципам взаимной выгоды, уважения и с учетом интересов всех стран.
Путин подчеркнул, что за почти десять лет с момента создания ЕАЭС объем взаимной торговли в рамках союза увеличился почти вдвое, а совокупный валовой внутренний продукт государств – участников организации вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов.
«Евразийский [экономический] союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, базой хорошей», – заявил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия строит интеграции в СНГ и ЕАЭС исключительно на добровольной основе всех участников.