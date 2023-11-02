Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождениям

Путин разрешил экспорт сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям

Tекст: Вера Басилая

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт, при этом более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Кроме того, юрлица должны реализовывать инвестпроекты, предусматривающие создание и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый, они должны быть включены в отраслевые документы стратегического планирования России в сфере энергетики.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее право на экспорт СПГ в России имели Газпром, а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».