Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».3 комментария
Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождениям
Путин разрешил экспорт сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.
Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт, при этом более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Кроме того, юрлица должны реализовывать инвестпроекты, предусматривающие создание и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый, они должны быть включены в отраслевые документы стратегического планирования России в сфере энергетики.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ранее право на экспорт СПГ в России имели Газпром, а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».