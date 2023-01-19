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Боррель: ЕС может отказаться от энергоресурсов России до конца года
Боррель заявил о том, что ЕС может отказаться от энергоресурсов России до конца года
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Все страны Евросоюза, кроме Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», – передает ТАСС его слова.
Боррель также полагает, что экономика России благодаря санкциям Евросоюза «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах.
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
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Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
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МИД ответил на девятый пакет санкций Евросоюза
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Ответный российский список санкций на новый пакет рестрикций от ЕС расширен руководством европейских силовых ведомств и коммерческих структур, поставляющих оружие Киеву, сообщили в МИД России.
Список расширен руководителями силовых ведомств Евросоюза, задействованных в подготовке ВСУ, европейскими государственными и коммерческими структурами, производящими и поставляющими Киеву вооружения и военную технику, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также в перечень добавлены граждане стран ЕС, замеченные в «систематической публичной антироссийской риторике», ограничения затронули и отдельных депутатов Европарламента.
Министерство напомнило, что санкции вводятся в ответ на попытку давления со стороны ЕС с помощью односторонних ограничительных мер. Москва считает действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.
МИД отметил и резолюцию Европарламента, принявшего резолюцию «О признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма».
«В очередной раз продемонстрированы двойные стандарты западного политического сообщества, которое с 2014 года закрывало глаза на убийства киевскими силовиками жителей Донбасса», – подчеркнули в ведомстве.
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Кипр объявил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Министр финансов Кипра Петридис сообщил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Кипр на фоне санкций ЕС арестовал российские вклады на 105 млн евро, сообщают СМИ со ссылкой на министра финансов страны Константиноса Петридиса.
Петридис сообщил, что «паспорта олигархов», включенных в санкционные списки, «находятся в процессе изъятия». Он также заявил о «повышенном внимании» к компаниям на Кипре, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся под санкциями ЕС. Указывается, что российские вклады на Кипре за 2022 год составили, предположительно, 5,6 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.
Летом жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из России после присоединения к западным санкциям. Весной Кипр начал лишать российских бизнесменов кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.
В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе
Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе
У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.
Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС.
Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека.
Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать.
В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России.
Опрос выявил страх жителей ЕС остаться без электричества
Подавляющее большинство граждан стран ЕС заявили о страхе остаться без электричества из-за энергокризиса
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В 2022 году доля граждан ЕС, которые боятся отключения электричества из-за энергетического кризиса, выросла до 74%, сообщил глава отдела климатической и энергетической политики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай.
Szazadveg провела опрос во всех 27 странах ЕС с 13 октября по 7 декабря, в нем участвовало как минимум по 1 тыс. человек в каждом из государств. Хортай, комментируя результаты опроса, отметил, что в 2016 году «сильно или в некоторой степени» боялись остаться без электричества около трети граждан, в 2021 году таких было уже 52%, передает ТАСС со ссылкой на М1.
Хортай указал на снижение доверия европейцев к системе энергоснабжения. Это объясняют дефицитом энергоносителей, снижением мощностей и ростом цен на электроэнергию, которые связывают с российской спецоперацией на Украине и ее последствиями. В результате, как заявили в Szazadveg, ситуация в отрасли стала «менее предсказуемой».
Больше всего обеспокоены поляки, греки и итальянцы, меньше всего – венгры (Венгрия – единственная страна в ЕС, где большинство граждан уверены в надежности энергоснабжения).
Напомним, Еврокомиссия оценила в 565 млрд евро отказ от российского газа и переход на возобновляемые источники энергии. При этом возникает угроза деиндустриализация европейской экономики.
Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года
Консульства стран Европы после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, оформляя визы лишь на период поездки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.
Отмечается, что визовый процесс ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов, сократился и срок выдачи визы. Ранее визу можно было получить на два, три года или на пять лет, но сейчас визу можно оформить максимум на год.
«Тем, у кого слабая визовая история, дадут лишь однократную визу на сроки поездки», – передает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.
Также отмечалось, что сроки виз не зависят от «визовой истории» заявителя.
«Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают», – отмечают в АТОР.
Все же подчеркивается, что визу оформит реально, если предоставить все необходимые документы и выписки.
Ранее в МИД России ранее сообщили, что страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России.
Еврокомиссия призвала дать Украине любое оружие, «которое ей нужно»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине «все военные возможности, которые ей нужны»
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Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен, которая была министром обороны Германии, заявила об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, когда ее спросили, поддерживает ли она передачу Киеву немецких танков Leopard. Она подчеркнула, что, призывая предоставить Киеву все необходимые вооружения, говорит в том числе и о современных системах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине. О готовности предоставить танки Leopard Украине заявляли Польша и Финляндия, но Берлин оставляет за собой право требовать одобрения для использования вооружений германского производства.
Австрия призвала «не преступить черту» в вопросе виз для россиян
Kronen Zeitung: Глава МИД Австрии Шалленберг отверг идею полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Будущая архитектура безопасности Европы непременно будет включать Россию, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отвергая идею полного запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам.
«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung.
Шалленберг заявил, что Европа должна думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. По его словам, европейская архитектура безопасности так или иначе будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу.
Он также призвал сохранить ОБСЕ как переговорную площадку и раскритиковал Польшу за отказ пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации на территории республики.
Кроме того, сообщается, что в ходе однодневного визита в Париж Шалленберг встретился со своей французской коллегой Катрин Колонна. В ходе переговоров он заявил о «немыслимости» игнорирования роли России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности.
Шалленберг и ранее заявлял, что Россию «отменить» нельзя.
В МИД России ранее сообщили, что государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.
Берлускони посетовал на отсутствие способных лидеров на Западе
Берлускони констатировал отсутствие способных лидеров на Западе в период конфликта на Украине
Бывший премьер-министр Италии и глава партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони в связи с ситуацией на Украине выразил сожаление, что на Западе нет способных лидеров.
Берлускони заявил, что звучат «провокационные высказывания» о применении ядерного оружия. В связи с этим его «огорчает тот факт, что в это время в Европе и на Западе нет действительно способных лидеров», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Он сказал, что прежде пытался убедить главу российского государства Владимира Путина «присоединиться к Европе». Берлускони полагает, что ему это не удалось, поскольку «были страны, которые, думая, что потеряют свое господство в Европе», выступили против.
Берлускони считает, что Россия «во всем является европейским государством». Если бы она присоединилась «к Европе и НАТО», этот шаг гарантировал бы «абсолютную защиту от экспансионистских намерений Китая», заявил Берлускони. «Жаль, что у меня этого не получилось», – сказал он.
Напомним, правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!» победила на парламентских выборах в Италии. Берлускони призвал новое правительство не менять отношение Италии к России.
Цена газа в Европе опускалась почти до 600 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе во время торгов в понедельник опускалась почти до 600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с августа 2021 года, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Снижение цены за день составляло более 15%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 609 долларов за 1 тыс. кубометров, или 54,4 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Отмечается, что котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС с начала месяца остается высокой и превышает 26%.
Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года, ПХГ Европы заполнены на 81,7%.
Ранее сообщалось, что газовые хранилища Германии к концу зимы будут заполнены на две трети, около 65%.
Глава ЕК назвала процент замененного российского трубопроводного газа в ЕС
Глава ЕК заявила о замене 80% российского трубопроводного газа в ЕС
Евросоюз заменил 80% трубопроводного газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом она заявила в ходе выступления наВсемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газовые хранилища Германии к концу зимы будут заполнены на две трети, около 65%.
Путин заявил об улучшении динамики экономики в 2022 году вопреки прогнозам
Путин: Динамика экономики России в 2022 году по факту оказалась лучше многих прогнозов
Экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов, заявил на совещании по экономическим вопросам российский лидер Владимир Путин.
По словам главы государства, оборонно-промышленный комплекс страны в прошлом году вышел на серьезный оборот мощностей и продолжает наращивать темп. Так, предприятия сферы работают в несколько смен, а некоторые даже круглосуточно, передает ТАСС.
Путин поблагодарил специалистов сферы за напряженный и ответственный труд.
Также президент обозначил задачу на нынешний год – поддержать положительную тенденцию развития экономики. По его словам, важнейшие опорные отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство и промышленность, не сократили, хотя попали под беспрецедентное внешнее давление, а даже нарастили объемы и создали новые рабочие места.
Глава государства добавил, что такая тенденция во многом позволила сохранить стабильность на рынке труда и даже снизить уровень безработицы до минимума.
Тем временем Еврокомиссия выразила надежду, что европейские санкции «погрузят экономику России в рецессию на десятилетия».
А Польша и Литва предложили ЕС «новый амбициозный» пакет антироссийских санкций, в частности они выступили за введение ограничений для российской атомной энергетики.
Орбан предложил создать из коррумпированных евродепутатов футбольную команду
Орбан: Коррумпированных евродепутатов вскоре наберется уже на целую футбольную команду
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял депутатов Европарламента в связи с коррупционным скандалом, связанным с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
По словам Орбана, скоро за решеткой окажется достаточно коррумпированных депутатов Европарламента, чтобы создать собственную тюремную футбольную команду, способную добраться до Евро-2024, передает ТАСС. Он также призвал осушить коррупционное болото в Брюсселе.
Ранее зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. По мнению правоохранителей, чиновники ЕС за деньги распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара.