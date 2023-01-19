В Кремле предостерегли от дискуссий о поставках Киеву оружия для ударов по России

В Кремле предостерегли от дискуссий о поставках Киеву вооружений для ударов по России

Разговоры о поставках Украине вооружений для ударов по российской территории крайне опасны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобные поставки выведут конфликт на новый уровень, который в свою очередь подвергнет опасности всю Европу, передает ТАСС.

Песков добавил, что позиция посла России в США Анатолия Антонова о недопустимости таких поставок полностью отражает мнение Владимира Путина и Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Киев имеет достаточное количество вооружений, с помощью которых ежедневно наносит удары по российской территории (новым регионам России).

Ранее посол России в США заявил, что появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине.

В Кремле президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут.