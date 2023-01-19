В Кремле призвали Зеленского осознать, что Россия и Путин есть и будут

Песков посоветовал Киеву и президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут

Киеву и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия в целом и отдельно глава государства являются для Зеленского большой проблемой, поэтому психологически президент Украины предпочитает думать, что ни России, ни Путина не было. При этом Песков подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно раньше осознать и смириться с тем, что Россия и Путин есть и будут, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, также в интересах Украины скорее принять требования Москвы в ходе конфликта, чтобы быстрее приступить к восстановлению «той трагедии, которую устроил киевский режим».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не стремится вступать в переговоры с Россией из-за того, что сомневается, что Путин жив. По мнению Зеленского, перед россиянами выступает «человек на хромакее», а решения «принимает какой-то другой круг лиц».

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права.