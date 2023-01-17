Киев назвал условия для рассмотрения возможности переговоров с Москвой

Украина не против переговоров с Россией, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».

Никифоров указал, что Россия хочет не «настоящих переговоров», а только согласия Киева на выдвинутые ультиматумы, передает «РБК».

«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», – заявил Никифоров.

Он перечислил универсальные принципы: уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права; компенсация ущерба, а также гарантии того, что подобное больше не произойдет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности его страны выступить в роли посредника в урегулировании кризиса на Украине.