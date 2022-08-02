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В Германии заявили о сокращении импорта газа из России
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За несколько месяцев Германия сократила импорт газа из России с 55% до 26%, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в частном исследовательском университете The New School в Нью-Йорке.
«Мы избавляемся от зависимости от российского газа и нефти, а это, честно говоря, очень тяжело и очень дорого. Но это более чем необходимо. И всего за несколько месяцев мы уже сократили импорт шельфового газа из России с 55% до 26%», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, ранее в Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию.
Между тем западные СМИ считают, что немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца.
Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.
По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».
Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».
«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».
Накануне председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Россия якобы намеренно «обрубила» поставки газа 12 странам Евросоюза. В тот же день в МИД Германии во время переговоров министров иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и Греции Никоса Дендиаса после упоминания энергетического кризиса и России погас свет.
Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию
Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.
Он отметил, что США, а также страны НАТО отстаивали свои интересы, а для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».
«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.
По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду».
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Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Глава Минфина Германии предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии
Необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.
По словам министра, Германии следует «работать над тем, чтобы после газового кризиса не последовал энергетический кризис». «Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас», – цитирует его ТАСС.
Линднер считает, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека достаточно полномочий для такого шага.
«Вместо этого нам нужно получить другие мощности», – сказал Линднер, напомнив о возможности продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии. «Можно много говорить о том, чтобы не закрывать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а использовать их при необходимости до 2024 года», – уточнил министр.
Он добавил, что старается подать населению пример рачительного использования электроэнергии, в том числе путем перевода на экономный режим работы кондиционеров в его офисе. «Никакого повышения налогов, потому что это усугубит экономический кризис. В бюджете есть целых 10 млрд евро на незавершенные проекты и непредвиденные расходы», – отметил глава Минфина, говоря о целесообразности дополнительных бюджетных расходов для противодействия кризису.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Шольц: Германия снабжает Украину оружием лучше собственной армии
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Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь». Сейчас Берлин в поставках «перешел на более сложные и дорогостоящие системы»: самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы – передает ТАСС со ссылкой на Globe and Mail.
«Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена вооруженным силам Германии», – сказал он, добавив, что «украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии».
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Газпром в 2022 году увеличил экспорт газа по «Силе Сибири» в Китай на 60,9%
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За семь месяцев 2022 года Газпром по газопроводу «Сила Сибири» увеличил экспорт газа в Китай на 60,9%, следует из данных российской компании.
В частности, в июле поставки по «Силе Сибири» регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.
«В январе–июле 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа. Это на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м)», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Отмечается, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
«Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 31 млрд куб. м.», – сказано в сообщении.
При этом, по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м. Вместе с тем в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России нужно получить возможность быстро менять направление поставок сырья. Поэтому в перспективе возможно объединение ориентированной на Европу газотранспортной системы с «Силой Сибири».
Из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица
Рост безработицы в стране до 2,5 млн человек спровоцировали украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда Германии, сообщает Bloomberg.
При этом отмечается и рост количества вакансий в стране. Например, в конце июля свободных рабочих мест в Германии насчитывалось более 880 тысяч, сообщило Федеральное агентство занятости ФРГ. Однако большинство из них могут достаться именно украинцам, поскольку не требуют высокой квалификации или особых навыков. Между тем беженцы с Украины не спешат устраиваться на работу, передает «Ридус».
За три с половиной месяца в Германию прибыли более 800 тыс. украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
До этого стало известно, что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.
Пескова спросили о местонахождении турбины для «Северного потока»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где на данный момент находится турбина для «Северного потока», которая должна быть возвращена после ремонта в Канаде.
«Этого я вам точно не могу сказать, это у Газпрома выясняйте», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
СМИ: В Нидерландах начали запасаться дровами из-за роста цен на газ
Высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов, пишет газета Volkskrant.
По данным газеты, дрова в Нидерландах становятся дефицитным товаром, цены на них растут, так как люди начали массово закупать их к зиме из-за роста цен на газ, передает РИА «Новости».
Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета у него могут закончиться дрова из-за ажиотажа, вызванного растущими ценами на газ. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.
Новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer и проблемы с поставками из-за ситуации на Украине также создали сложности для поставщиков дров. Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Между тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов.
Все это влияет на стоимость дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.
Накануне оператор шведских электросетей Svenska kraftnаt предупредил о возможности отключений электроэнергии ближайшей зимой.
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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Норвежский премьер предупредил о трудных временах для страны
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и продолжающегося военного конфликта на Украине.
«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», – приводит издание слова премьера, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что «иллюзий уже не осталось», однако в правительстве нет упаднических настроений. Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Дуда выступил с обвинением в адрес Меркель
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку проекта «Северный поток – 2» со стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 года по 2021 год).
«Газовые проекты под названием «Северный поток» – это большой упрек Германии с моей стороны», – передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Дуды.
«Мы постоянно слышали, это что Nord Stream был чисто экономическим проектом, на который трудно было повлиять, – добавил Дуда. – Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку – 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».
Напомним, уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
В Германии чиновник предложил замещать газ из России топливом из бананов
Заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России, сообщает газета Bild.
«В бытовых отходах зарыты сокровища, это наше золото. Из банановой кожуры производят природный газ, благодаря этому нам может понадобиться меньше газа из России», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Чиновник также призвал повысить долю перерабатываемого мусора с 67% до 100%, что позволит обеспечить энергией около 400 тыс. человек.
По мнению Бауманна, достижению подобной цели будет способствовать введение должностей «мусорных детективов на общественных началах» – людей, которые «периодически будут заглядывать в мусорные баки» и контролировать соблюдение предписаний о разделении отходов. Особенно актуальным проведение подобной работы будет в «многоквартирных домах с низким социальным контролем», считает он. По признанию чиновника, он и сам «иногда выступает в качестве детектива» и «дает соответствующие разъяснения» соседям.
В настоящее время власти ФРГ рассматривают ряд мер для сокращения потребления энергии на фоне снижения поставок газа из России. В частности, в некоторых министерствах решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.
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Украина утвердила подачу 42,2 млн кубов газа через ГИС «Суджа»
Газ через Украину поступает в подтвержденном украинской стороной объеме в 42,2 млн кубометров на 31 июля через ГИС «Суджа», сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,2 млн кубометров на 31 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – цитирует Куприянова РИА «Новости».
С 11 мая Украина перестала принимать газ через ГИС «Сохрановка», она объяснила это тем, что он находится контролем российских сил (на территории ЛНР).