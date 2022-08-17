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17 августа, среда | Последнее обновление — 07:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» («конфликтных»), то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщили СМИ.
«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times письмо представителя госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам подобного статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. После этого возникли споры о том, должна ли Россия принимать участие в работе Кимберлийского процесса. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые представителями России.
The New York Times отмечает, что США и ряд других стран ввели ограничения на экспорт необработанных алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Однако после обработки в других странах отметка о происхождении камня меняется. Так, многие алмазы, попадающие в США, добываются на территории Российской Федерации, но помечены как камни индийского происхождения.
В пресс-службе российского Минфина заявили, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из России статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА «Новости».
Напомним, американская компания Tiffany прекратила работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Названы самые безопасные места в мире в случае ядерной войны
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Эскалация напряженности между США и Россией, а также между США и Китаем повышает риск глобальной войны с применением ядерного оружия, в этих условиях необходимо переехать в страны, которые меньше пострадают от ядерной катастрофы, сообщила газета Daily Mail.
Как утверждает издание, ученые рекомендуют британцам пережить атомный катаклизм, сбежав в Аргентину или Австралию. Сообщается, что эти страны имеют больше всего оснований надеяться на то, что их цивилизации выживут в течение десятилетия после радиоактивных осадков, но тем, кто в случае ядерного конфликта останется в Британии, надо иметь в виду, что вероятность умереть от голода составит 90%, передает «Московский комсомолец».
Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах.
При этом издание Science утверждает, что ядерная война нарушит глобальный климат настолько сильно, что миллиарды людей могут умереть от голода, согласно тому, что эксперты называют самым обширным на сегодняшний день моделированием так называемой ядерной зимы.
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Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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В ЕС увеличение торговли России и Турции вызвало раздражение
Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.
Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.
При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.
«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.
До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград
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Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.
«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», – приводит агентство ELTA сообщение министерства, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.
Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков накануне в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму
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Сдетонировавшие боеприпасы на складе возле населенного пункта Майское в Крыму повредили железнодорожное полотно, сообщают экстренные службы.
«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение источника.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом врио министра транспорта региона Николай Лукашенко отметил, что более 30 автобусов задействованы для перевозки пассажиров поездов, чей маршрут изменен из-за ЧП.
«Сейчас три поезда дальнего следования, которые прибыли утром в республику, со станции Владиславовка передислоцированы на станцию Айвазовское в Феодосии. Порядка 34 единиц автобусов выдвинулось с разных районов, чтобы обеспечивать беспрепятственный проезд отдыхающих к месту назначения. До 14.00 еще три единицы поездов дальнего следования будут приходить, будем обеспечивать перевозку. Они будут прибывать на станцию Владиславовка, мы будем обеспечивать перевозку на станции Симферополь, Севастополь, Евпатория», – сказал он.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
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Захарова расценила как прямую угрозу заявление главы МИД Эстонии
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Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами – это прямая угроза от представителя власти, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», – написала она в Telegram-канале.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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В США решили переписать теорию ядерного сдерживания
США «яростно» переписывают новую теорию ядерного сдерживания, которая одновременно сталкивается с Россией и Китаем, заявил командующий ядерными силами США, адмирал Час Ричард, передает издание DefenceOne.
Как отмечается в статье, руководство Стратегическим командованием США (STRATCOM) реагирует на то, как в этом году изменились угрозы со стороны Москвы и Пекина.
Ричард подчеркнул, что в дополнение к российскому потенциалу, Китай еще больше усложнил угрозу ядерной войны. Адмирал обратился к экспертам, собравшимся на Симпозиуме по космосу и противоракетной обороне в Хантсвилле, Алабама.
«Мы должны учитывать трехсторонние [угрозы]. Это беспрецедентно в истории этой страны. Мы никогда не сталкивались с двумя одноранговыми ядерными противниками одновременно, которых нужно сдерживать по-разному», – приводит слова Ричарда «Ридус».
По словам Ричарда, необходимость в новой теории сдерживания возникает по мере того, как институциональный опыт США по предотвращению ядерной войны был атрофирован.
«Даже наш опыт оперативного сдерживания – это не то, что было в конце холодной войны. Поэтому мы должны активизировать эти интеллектуальные усилия. И мы можем начать с переписывания теории сдерживания, я скажу вам, что мы яростно делаем это в STRATCOM», – сказал адмирал.
Между тем STRATCOM предпринял шаги, чтобы уйти от традиционной теории ядерного сдерживания – концепции «гарантированного взаимного уничтожения», которая гласит, что любое применение ядерного оружия приведет к ответному применению и полному уничтожению всех сторон.
Это стало реакцией на заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва может ответить ядерным оружием на любые попытки Запада защитить Украину.
В статье отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены происходящим, хотя официально говорится, что они не считают, что это означает угрозу применения Россией тактического ядерного оружия.
«Москва использует как скрытое, так и явное ядерное принуждение. Они пытаются использовать предполагаемый пробел в сдерживании, порог, ниже которого они ошибочно полагают, что могут применить ядерное оружие», например, используя свои тактические боеприпасы, ядерное оружие меньшей дальности», – сказал Ричард.
Эти угрозы заставили STRATCOM изменить свою реакцию. «Нелинейность, взаимосвязь, хаотичное поведение, неспособность предсказать – все атрибуты, которые просто не проявляются в классической теории сдерживания», – сказал Ричард.
По словам американского военачальника, двухсторонняя версия ядерного противостояния не принимает во внимание тревожные разработки китайской гиперзвуковой техники, которая может нести ядерные боеголовки, амбиции президента Си Цзиньпина в отношении Тайваня, уроки, которые Пекин извлекает из реакции Запада на Украину, или возможность того, что Китай и Россия могут счесть выгодным объединить свои усилия и амбиции и заставить Соединенные Штаты столкнуться с одновременными ядерными угрозами.
«Россия и КНР имеют возможность в одностороннем порядке, когда бы они ни решили, перейти к любому уровню насилия в любой области. Они могут сделать это во всем мире, и они могут сделать это с помощью любого инструмента национальной власти. Мы просто не привыкли иметь дело с таким соперничеством и противостоянием», – подчеркнул Ричард.
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Возобновлено движение поездов из Крыма
Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 мск в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщила пресс-служба оператора ж/д-перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Сообщается, что поезд № 396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20.30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 22.25 со станции Симферополь. Кроме того, поезд № 198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23.55 со станции Симферополь, поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь, а поезд № 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии в 22.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожные пути, поврежденные после взрывов в Джанкойском районе Крымского полуострова, сейчас восстановлены.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
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В Латвии договорились не продлевать вид на жительство гражданам России
Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать виды на жительство гражданам России и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить для них въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», – приводит РИА «Новости» сообщение Кариньша.
Ранее в Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян.
Парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.
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США испытали ракету Minuteman III «для демонстрации готовности ядерных сил»
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Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, следует из заявления ВВС США.
«Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил «Ванденберг», Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания», – передает РИА «Новости» заявление ВВС.
При этом отмечается, что пуск носил рутинный характер. «Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий», – отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
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Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – передает ТАСС его слова.
Более того, президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», – сказал он.
Ранее глава государства заверил, что обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится полностью в соответствии с Уставом ООН.
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