Кремль спросили об обсуждении вопроса закупки беспилотников Bayraktar

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции постоянно на повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент страны Владимир Путин с главой Турции Тайипом Эрдоганом сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подтвердил, что в ходе недавних контактов двух президентов тема ВТС в различных измерениях затрагивалась, и, как правило, почти на каждой встрече обсуждаются различные аспекты.

«Поэтому, да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи», – добавил Песков.

Говоря о реализации зерновой сделки, Песков отметил, что уже должно начаться ее выполнение.

«Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты», – добавил Песков.

Накануне телеканал CNN Turk сообщил, что Эрдоган заявил, что Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.