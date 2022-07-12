В Кремле не раскрыли причины проведения внепланового заседания Госдумы

Стала известна цель внеочередного заседания Госдумы

Госдума на внеочередном пленарном заседании 15 июля планирует рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12.00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», – сказал Володин, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил спикер Думы, с 4 июля на рассмотрение Госдумы «поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив».

«Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», – добавил Володин.

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